07.06.2017

Am kommenden Freitag startet es, das 140-jährige Gründungsjubiläum der Feuerwehr Pullenried, auf das sich der Jubelverein so lange und intensiv vorbereitet hat. Auch der Patenverein, die Feuerwehr Pirkhof und den beiden Ehrenpatenvereine, die Feuerwehren Wildeppenried und Langau stehen bereits in den Startlöchern.

Auftakt am Freitag

Fahrzeugweihe

-Pullenried. (frd) Das Bierzelt ist bereits am vergangenen Samstag aufgestellt worden. Das 140-jährige Gründungsfest der Pullenrieder Wehr beginnt am Freitagabend um 18.30 mit der Aufstellung am Festzelt und dem Marsch zum Totengedenken.Nach dem Rückmarsch zum Festzelt erfolgt der Bieranstich durch den Schirmherrn, Bürgermeister Heinz Weigl, den Ehrenschirmherrn Karl Fuchs und der Rhaner Bierkönigin. Dann kann mit dem ersten Maßen Festbier auf ein gutes Gelingen des Jubiläumsfestes angestoßen werden. Zum Festbetrieb am Abend spielen die Schlossberger aus Eslarn mit bayerisch-böhmischer Blasmusik, aber auch mit anderen Musikrichtungen zünftig auf.Die zehn Festdamen werden schon an diesem ersten Abend im Bierzelt, am "Tag der Betriebe und Vereine" ihren ersten "Stimmungstest" durch Kondition beweisen müssen. Auch die weiteren 18 Festmädchen und Festburschen werden die Jugend beim Fest repräsentieren und sind die Generation, auf die die Jubelwehr ihre ganzen Hoffnungen für die Zukunft setzt.Am Samstagabend steigt beim 140-jährigen Jubiläumsfest der Feuerwehr Pullenried der "Tag der Jugend und der Junggebliebenen", denn da spielt die bekannte Partyband "Maxxx" auf und die Festgäste werden sich wohl mehr stehend als sitzend auf den Bänken und Tischen aufhalten. Das erste "Schmankerl" dieses Abends ist, dass vor 21 Uhr kein Eintritt bezahlt werden muss, dass zweite Schmankerl, dass mit Brigitte Walbrun und Lucas Bauer zwei TV- Promis, bekannt aus "Dahoam is Dahoam", dabei sein werden.Der Festsonntag beginnt um 8.30 Uhr mit dem Kirchenzug, da um 9 Uhr der Festgottesdienst beginnt. Im Anschluss daran wird das neue Tragkraftspritzenlöschfahrzeug (TSF-Wasser) den kirchlichen Segen erhalten und damit auch offiziell an die Feuerwehr Pullenried übergeben. Dann geht es zum Weißbier-Frühschoppen ins Festzelt, wozu die Stadtkapelle Oberviechtach zünftig aufspielt.Zum großen Festzug durchs Dorf, für den um 14 Uhr der Startschuss fällt, haben sich schon 100 Vereine angemeldet, womit er zu einem der Höhepunkte dieses Jubiläumsfestes werden wird. Wie bereits beim Jubiläumsfest in Oberviechtach vor zwei Jahren, spielt nach dem Festzug die Blaskapelle Kunschir im Festzelt auf und wird das vermutlich rappelvolle Festzelt auf den Siedepunkt bringen.Doch einiges an Kondition wird noch für den Abend gebraucht, denn mit Kirwaband "Sakrisch" kann sich der Festausklang in die Länge ziehen. Doch da man ja bekanntlich dann aufhören soll, wenn es am Schönsten ist, wird damit das Jubiläumsfest der Pullenrieder Feuerwehr ausklingen.