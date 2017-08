Freizeit Parkstein

Zweites "Festival des Glaubens" im Hausner-Garten: Das Motto "Allegria" bedeutet "Fröhlichkeit", und die sollte in jedem Christen fest verankert sein.

"Die Vielfalt des christlichen Glaubens erleben" hieß es vier Tage lang mit Beten, Singen, Feiern, Spielen, den Sommer genießen, aber vor allem auch über den Glauben sprechen. Die Josefskapelle im Garten der Familie Hausner bietet nur wenigen Menschen Platz. Deshalb wurde ein Pavillon aufgestellt, mit direktem Blick auf das Kreuz in dem Kirchlein.Angesprochen waren Jugendliche und junge Erwachsene, doch die altersmäßige Grenze war weit fließender. Glaube, Hoffnung, Liebe und Entscheidung lautete das Thema der jeweiligen Tage, die gleichzeitig unter der Obhut eines Heiligen standen. Der heilige Philipp Neri, die heilige Klara, der heilige Josef und der heilige Don Bosco waren dafür ausgewählt worden. Am Freitagnachmittag beim Tagesmotto Hoffnung sprach Pfarrer Josef Hausner von der Notwendigkeit, dafür eine Grundlage zu brauchen, die sich in Gott finde, nicht nur in positivem Denken. Rund 30 Teilnehmer hatten sich fest angemeldet, erheblich mehr Besucher kamen täglich dazu, obgleich das Wetter alles andere als einladend war. Doch das störte die Teilnehmer nicht, sie machten daraus eine "gelebte Fröhlichkeit".Am Donnerstagabend erteilte Neupriester Thomas Meier aus Furth im Wald nach der Messe den Primizsegen. In Workshops wurde gemeinsam das jeweilige Tagesmotto vertieft, ein Rosenkranz in fünf Sprachen gebetet, Messen mit den Mallersdorfer Schwestern und Kaplan Christian Blank von der Pfarrei Herz Marien Regensburg gefeiert. Bei der Abschlussmesse am Sonntag predigte Josef Hausner, Pfarrer in Ottering.