Freizeit Parkstein

28.01.2018

0 28.01.2018

Der Parksteiner Gemeindeweiher ist wieder zu einem echten Schmuckstück in der Natur geworden. Unter Federführung des Fischereivereins erlebt das Gewässer eine Renaissance.

Nach einjähriger Vorbereitungsphase wurde der Weiher im letzten Jahr vollständig abgelassen. Dann hieß es Ruhe bewahren, bis der meterhohe Schlamm im Weiher ausgetrocknet war. Raupen- und Baggereinsatz folgte, der Schlamm aus dem Weiher wurde angeböscht und gefestigt. Anglern und Spaziergängern steht jetzt wieder ein vollständiger Rundweg um das Gewässer zur Verfügung. Die aktiven Mitglieder dürfen sich besonders freuen: 36 Zentner Fische wurden eingesetzt, über 6000 Euro dafür ausgegeben, informierte Vorsitzender Florian Dick in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Janner.Jugendwart Ludwig Troppmann nannte das Jugendfischen im Ferienprogramm die wichtigste Veranstaltung für den Nachwuchs. Das Anangeln war am 1. Mai am Straßenweiher, Vorsitzender Dick wurde Fischerkönigs. Schriftführer Florian Winkler ging auch auf die Räumung des Gemeindeweihers ein, bei dem zwei Wochen Bagger und Raupen das Geschehen bestimmten. Immer wieder seien Schaulustige gekommen, um die Arbeiten zu bewundern, fachkundigen Rat habe es auch gegeben.Bernhard Sollfrank berichtete über geordnete Kassenverhältnisse trotz der Ausgaben für die Räumung des Gemeindeweihers. Insgesamt 20 652 Euro haben die Angler dafür ausgegeben, berichtete der Kassier. Der Fischerverein hat 86 Mitglieder.Fisch- und Gewässerwart Johannes Neumann berichtete über den neuen Fischbesatz im Gemeindeweiher. Aber auch im "Röger-Weiher" habe es Besatzmaßnahmen gegeben. Im Frühjahr soll der "Röger-Weiher" abgelassen werden, um ein Bild über den Fischbestand zu bekommen.Mario Piller machte es dann offiziell, was der Marktrat in der Sitzung am 15. Januar einstimmig beschlossen hatte: Die Kommune übernimmt die Räumungskosten in voller Höhe. Der Fischereiverein habe der Gemeinde mit der Weiherräumung viel Arbeit abgenommen. Zudem habe es einen Kostenvoranschlag gegeben, der einen finanziellen Aufwand von rund 28 000 Euro auswies.Am Samstagnachmittag machte sich Bürgermeisterin Tanja Schiffmann ein Bild vom Ergebnis der Weiherräumung. Als besonders positiv wertete sie die Möglichkeit, das Gewässer jetzt wieder zu Fuß umrunden zu können. Beeindruckt war sie auch von der naturnahe Gestaltung der Uferzonen beeindruckt. Dick dankte ihr und dem Marktrat für die Übernahme der Räumungskosten.