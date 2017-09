Die Erschließung des Baugebiets West in Parkstein schreitet voran

01.09.2017

Die Pressather Straße ist derzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Grund dafür ist der Bau einer Querungshilfe als Teil der Erschließung des Baugebiets West. Zugleich wurde diese Baumaßnahme genutzt, um die in diesem Bereich verlegte gusseiserne Wasserleitung auszutauschen. In der Vergangenheit kam es dort immer wieder zu Rohrbrüchen. Mit dem Bau des Straßenübergangs ist eine Verbreiterung der Straße verbunden, so dass sich für den Autofahrer eine kleine Kurve, auch Verschwenkung genannt, ergibt. Bürgermeisterin Tanja Schiffmann sieht darin die Möglichkeit, eine Geschwindigkeitsreduzierung zu erreichen. Der Straßenübergang wird von zwei neuen Straßenlaternen beleuchtet. Die Kosten für die Querungshilfe belaufen sich laut Berechnung des Ingenieurbüros Münchmeier auf 28 000 Euro, für die Erneuerung der Wasserleitung sind 24 000 Euro veranschlagt.