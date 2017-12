Politik Parkstein

12.12.2017

Hammerles. Zähneknirschend nahm der Marktgemeinderat Kenntnis von der enormen Erhöhung der Kosten für die Erneuerung des Daches der Bruder-Konrad-Kapelle in Hammerles. Entsprechend dem Beschluss in der Novembersitzung hatte Bürgermeisterin Tanja Schiffmann den Auftrag von 12 893 Euro an die Firma Kreuzer aus Lanz erteilt. Jetzt ergaben sich laut Schiffmann statt dem ursprünglichen Auftrag mit Dachentfernung und Neueindeckung weitere notwendige Arbeiten, die in ihrer Gesamtheit einen Aufwand von 31 000 Euro erfordern.

Nach der Diskussion über eine mögliche Verschiebung der Arbeiten einschließlich Neueinholung eines Angebotes unter Beziehung eines Fachbüros entschied das Gremium einstimmig, die Sanierungsarbeiten fortzusetzen. Bürgermeisterin Schiffmann bereitete den Marktgemeinderat darauf vor, dass möglicherweise auch Arbeiten am Putz im Innenraum der Kapelle notwendig werden.