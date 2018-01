Politik Parkstein

17.01.2018

300 000 Euro könnten in den nächsten zehn Jahren buchstäblich im Kanal verschwinden. Über die Hintergründe informiert ein Experte aus Nürnberg den Marktgemeinderat.

Eigenüberwachungsverordnung lautet das Stichwort für die Sanierung der Ortskanäle. Stephan Endres vom Nürnberger Ingenieurbüro Müller verschaffte den Räten einen Einblick in den Untergrund des Marktes. Er zeigte auch die Folgen auf, wenn Kanäle bei starkem Regen zu klein sind und die Wassermassen über Gullys wie eine Fontäne herausschießen und oberflächlich abfließen.Entscheidend für die Sanierung der Kanäle, auch in Teilabschnitten, ist die bei der Prüfung festgestellte Dichtheit, die Stand- und die Betriebssicherheit für die Personen, die in den Untergrund einsteigen, um dort zu arbeiten. "Aus dem bei einer Kamerabefahrung ermittelten Zustand der Kanäle wird eine Sanierungsbedarfszahl für jeden Kanal ermittelt", informierte Müller. Die Zahl 0 sage aus, dass Sofortmaßnahmen notwendig seien. Das sei in sechs Abschnitten der Fall. Ob aber tatsächlich Sanierungsmaßnahmen notwendig seien, müsse geprüft werden. Es sei durchaus möglich, dass diese Kanalabschnitte nicht mehr genutzt würden. Die müssten dann aber mit geeignetem Material verpresst werden, um ein Absinken der Oberfläche zu vermeiden."Die Kamerabefahrung hat auch gezeigt, dass Fremdwasser in die Kanäle eingeleitet wird." Grundstückseigentümer hätten private Drainagen an die Kanäle angeschlossen. Deshalb gelte es, auch private Abwasserleitungen mit zu prüfen.Bevor mit den Arbeiten am Kanalnetz begonnen wird, muss ermittelt werden, ob hydraulischer Sanierungsbedarf besteht. Dafür zeigte Stephan Endres Computermodelle. Der Markt müsse nur handeln, wenn die Kanäle einmal in 20 Jahren so mit Regenwasser volllaufen, so dass das Wasser den Weg nach oben sucht und Schäden verursachen kann.So kompliziert wie die Berechnungen für das hydraulische Leistungsvermögen werden auch die eigentlichen Bauarbeiten. Roboter könnten eingesetzt werden und es bestünde die Möglichkeit, Folien in die Kanäle einzuziehen, die sich bei Erwärmen an das Innere des Kanals anpassen. Neben dem Aufgraben zählte Müller noch weitere Möglichkeiten auf."Nicht nur Theorie gilt es hier zu vermitteln", meinte Stephan Endres. "Die praktische Arbeit ist die Folge." Mit der Eigenüberwachungsverordnung sei auch die Frage der Haftung verbunden.Marktrat Georg Burkhard nannte die hydraulische Lage Parksteins so gut, dass der Aufwand zum Kernproblem werde. Dem schloss sich Endres mit der Einschätzung an, dass sich kein großer Sanierungsbedarf ergeben werde.Fest steht, dass die Kosten für die Sanierung der Kanäle in die nächste Gebührenkalkulation für die Kanalbenutzung und Abwasserbeseitigung einfließen werden. Bis zur nächsten Marktratssitzung hat das Gremium jetzt zu überlegen, wie und in welchem zeitlichen Rahmen die Verordnung umgesetzt werden soll.