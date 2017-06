Politik Parkstein

20.06.2017

Die Basaltwand wird in neuem Licht erstrahlen. Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat die teilweise defekten Strahler für 10 000 Euro auszutauschen und gegen neue LED-Lichter zu ersetzen. Bei einem weiteren Punkt war es aber mit der Harmonie vorbei.

Der Antrag der Freien Wähler vom 8. März, die Bauleitplanung für das Baugebiet "Viehhof" auszusetzen und diese Grundstücke nach Möglichkeit einem Investor zum Bau einer Seniorenresidenz anzubieten, ist vom Tisch. Die CSU-Fraktion und Bürgermeisterin Tanja Schiffmann lehnten ihn ab, nachdem die Freien Wähler Schiffmanns Anregung, die Diskussion darüber in den nichtöffentlichen Teil zu verlegen, zunächst auf Ablehnung der Freien Wähler gestoßen war.Bei ihren allgemeinen Bekanntgaben zu Beginn der Marktratssitzung am Montagabend hatte die Bürgermeisterin erklärt, dass der Tagesordnungspunkt "Zusammenlegung von Grundstücken im Baugebiet West" in den nichtöffentlichen Teil verlegt werden soll. Ganz beiläufig sagte die Rathauschefin dann, dies gelte auch für den Antrag der FWG-Fraktion für einen Alternativstandort für eine Seniorenresidenz.Beim Aufruf dieses Tagesordnungspunkts meinte Sonja Reichold (FWG), dass der Entscheidung auf Verlegung in den nichtöffentlichen Teil eigentlich eine Aussprache ebenfalls unter Ausschluss der Zuhörer vorausgehen müsse. Schiffmann verwies mehrfach auf ihre E-Mail an alle Markträte, die sie aber nicht im Wortlaut verlas.Nur soviel war dem Sachverhalt zu entnehmen, dass grundstücksrechtliche Fragen zu Sprache kämen. Schiffmann verzichtete auch darauf, den Antrag der Freien Wähler vollständig vorzutragen, weil dieser "schon in der Presse zu lesen war". Mit Blick auf ihre E-Mail "würde ich anraten" den Punkt in die nichtöffentliche Sitzung zu verlegen, wiederholte sie.Nachdem darauf keine Reaktion seitens der Freien Wähler erfolgte, ließ Schiffmann über den Antrag abstimmen. Mit 8:5 Stimmen war der Antrag dann erledigt.