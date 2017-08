Politik Parkstein

02.08.2017

8

0 02.08.2017

Ohne große Aufreger und fast schon in Ferienstimmung verlief der öffentliche Teil der Marktgemeinderatssitzung. Vergaben für einige gemeindliche Vorhaben und die Widmung von Ortsstraßen wurden ohne jegliche Aussprache beschlossen. Beim Antrag der SPD zur Schulkindbetreuung ab August 2018 gab es eine einvernehmliche Entscheidung.

Die Genossen wollten den Beschluss herbeiführen, dass auch im nächsten Jahr eine Schulkindbetreuung auf dem gleichen pädagogischen und zeitlichen Niveau erfolgt, wie sie bisher das Kinderhaus organisiert. Bürgermeisterin Tanja Schiffmann trug die Ergebnisse der Gespräche mit Schule und Eltern vor. Der Begriff "pädagogisches Niveau" missfiel Georg Burkhard, Schiffmann fand dafür ebenfalls keine passende Formulierung.Schließlich einigte sich der Marktgemeinderat auf die von der SPD vorgeschlagene Formulierung, das "bestmögliche pädagogische und betreuungszeitliche Niveau anzubieten". Die CSU hatte ein Arbeitspapier zur Organisation der Betreuung der Grundschüler vorgelegt.Für die Kläranlage hat die Kommune ein gebrauchtes Fahrzeug im Wert von 11 900 Euro gekauft. Die Arbeiten zum Breitbandanschluss sind nach Auskunft der Telekom abgeschlossen. Einstimmig erfolgte das gemeindliche Einvernehmen für den Anbau eines Kinderzimmers an ein Wohnhaus in der Von-Erlbeck-Straße 3.Josef Scheidler als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses berichtete über die Prüfung der Jahresrechnung 2016. Sie sei auf Stichproben beschränkt, aber dem Umfang nach in jedem Fall angemessen gewesen. Beanstandungen habe es nach den Worten des Ausschussvorsitzenden nicht gegeben. Fragen hätten Kämmerer Andreas Voigt und die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Neustadt beantwortet.Die Erschließungsarbeiten für die Maßnahme "An der Leite" in Hammerles vergab der Marktgemeinderat einstimmig zum Preis von 80 645 Euro an die Firma Mark GmbH aus Püchersreuth. Der Auftrag für die Abbrucharbeiten beim "Gassl" in Hammerles ging für 22 800 Euro an die Firma Hierold, Moosbach. Die Firma Meyer erhielt für die selbe Maßnahme den Auftrag, die Außenanlagen zum Angebotspreis von 62 000 Euro anzulegen. Die Erschließungsstraßen Landrichterstraße, Karl-Lukas-Straße und Türmerstraße wurden zu Ortsstraßen gewidmet.