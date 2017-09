Politik Parkstein

19.09.2017

Die Kanalbenutzungsgebühren steigen ab 1. Januar von bisher 3 Euro pro Kubikmeter Abwasser auf 3,30 Euro. Mit 11:1 Stimmen beschloss der Marktrat in seiner Sitzung am Montagabend diese "moderate" Erhöhung. Die rechtlich gebotene Erhöhung und somit eine kostendeckende Gebühr hätte den Bürger mit 4,16 Euro pro Kubikmeter belastet. Der Anstieg der Abwassergebühr ergibt sich in erster Linie durch einen eventuell notwendigen Sanierungsaufwand nach erfolgter Zustandsklassifizierung des Kanalnetzes.

Das Gremium war bereits vorab ausführlich mit den Unterlagen zur Gebührenerhöhung versorgt worden. Deshalb beschränkte sich Bürgermeisterin Tanja Schiffmann auf die wichtigsten Zahlen. Der bisherige Kalkulationszeitraum läuft am 31. Dezember ab. In bewährter Form hat ein von der Verwaltungsgemeinschaft Neustadt beauftragtes Büro die Gebühren ermittelt. Somit in der Art, wie es für die anderen Gemeinden innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft auch geschieht, wie Geschäftsleiter Matthias Kneidl anmerkte. Eine kostendeckende Gebühr hätte für den nächsten Berechungszeitraum 2018 bis 2020 4,34 Euro pro Kubikmeter betragen. Darin war jedoch ein bewusst herbeigeführter Verlust von 18 Cent enthalten, der jetzt nicht mehr von den Bürgern verlangt werden kann. Deshalb errechnete das Büro eine rechtlich gebotene Gebühr in Höhe von 4,16 Euro pro Kubikmeter von 2018 bis 2020. In der Vorlage der Verwaltungsgemeinschaft wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle beim Landratsamt Neustadt bereits seit Jahren die Unterdeckung moniert und darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eine "Unzumutbarkeitsgrenze" nicht gibt.Bürgermeisterin Tanja Schiffmann erinnerte an die letzte Erhöhung, bei der der Preis für das Abwasser von 2,75 auf 3 Euro angehoben wurde, wobei die errechnete Gebühr 3,26 Euro gewesen sei. Es sei zu überlegen, ob bei der Gebühr ab 2018 über 3,50 Euro gegangen werden sollte, meinte die Bürgermeisterin.Georg Burkhard (CSU) sah bei der jetzigen Erhöhung einen Spielraum, weil die Kosten des Sanierungsaufwandes nicht bekannt seien. Berthold Kellner (SPD) schlug eine Erhöhung um 10 Prozent auf 3,30 Euro vor. Dies wiederum sah sein Vorredner Burkhard als "zu knapp bemessen" an und plädierte für die von ja Schiffmann genannte Gebühr von 3,50 Euro.Geschäftsleiter Matthias Kneidl erklärte, dass eine bewusst unterlassene Gebührenerhöhung nachträglich nicht mehr von den Bürgern verlangt werden könne. Damit war das Argument von Alfons Plößner, im nachfolgenden Berechnungszeitraum ab 2020 komme auf den Bürger eine gewaltige Erhöhung zu, vom Tisch. Mit 11:1 Stimmen beschloss der Rat die von Kellner vorgeschlagene Erhöhung auf 3,30 Euro, im Beschluss "Vertretbarkeitsgrenze" genannt.