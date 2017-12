Politik Parkstein

11.12.2017

94

0 11.12.201794

Unprofessionell, unklug und bürgerunfreundlich sei die Amtsführung der Parksteiner Bürgermeisterin. So steht es in einem offenen Brief der SPD, den viele Parksteiner am Wochenende im Briefkasten hatten. Anlass des Schreibens: der traditionelle Bauhof-Besuch.

Das alles mag rechtlich in Ordnung sein, wir halten es trotzdem für eine unprofessionelle, unkluge und bürgerunfreundliche Amtsführung. Die SPD Parkstein im offenen Brief an Bürgermeisterin Schiffmann

Weil ihr Antrag auf jenen Besuch abgelehnt wurde, protestieren die SPD-Markträte gegen die "Untergrabung der politischen Kultur und des demokratischen Miteinanders", wie zu lesen ist. "Diese Vorwürfe kann ich nicht so stehen lassen", sagt Bürgermeisterin Tanja Schiffmann. Sie bezeichnet den offenen Brief der SPD als "Hetzkampagne" und möchte aufklären: "Seit letztem Jahr besuchen alle Markträte den Bauhof gegen Ende des Jahres mit mir zusammen: Hier besprechen wir Projekte und mögliche Probleme, damit alle den gleichen Informationsstand haben." Dieser parteiübergreifende Bauhof-Besuch fand am 23. November statt. "Alle Markträte waren eingeladen." Die Bauhofmitarbeiter hatten Informationen vorbereitet - doch ein Großteil der SPD- und FWG-Fraktion fehlte laut Schiffmann. "Dass Informationsbesuche einer einzelnen Fraktion oder Partei bei einer gemeindlichen Einrichtung einer vorherigen Genehmigung bedürfen, ist nichts Außergewöhnliches. Dass ich diese Erlaubnis nicht erteile, wenn ein Informationsbesuch fünf Tage vorher stattgefunden hat, dürfte verständlich sein. Ich hätte das keiner Fraktion genehmigt."Ganz anders die Schilderung von Berthold Kellner: "Wir waren wie vom Donner gerührt, als uns der Bauhof-Besuch untersagt worden ist." Er selbst hatte an dem Abend einen beruflichen Termin und konnte nicht teilnehmen. "Wir waren alle perplex, dass dieser Termin unseren traditionellen Jahresausklang ersetzen soll. Davon war auch im Jahr zuvor nie die Rede. Außerdem spricht man sich seine Sorgen vielleicht nicht ganz so frei von der Seele, wenn der eigene Chef dabei ist", schildert Kellner. Er unterzeichnete den offenen Brief zusammen mit Johannes Kick, Elke Beßenreuther und Franziska Alwang im Namen des gesamten Vorstandes der Parksteiner SPD.Sie kritisieren die Bürgermeisterin auch in ihrer Informations- und Terminpolitik. Früher hätten Marktratssitzungen immer am zweiten Montag im Monat stattgefunden: "Das war für die langfristige Planung natürlich optimal." Im letzten Dreivierteljahr seien die Termine sehr kurzfristig angekündigt worden. "Das ist zwar keine Pflichtverletzung, aber ginge auch anders", meint Kellner. Die Bürgermeisterin wiederum zeigt sich enttäuscht darüber, dass Termine wie Informationsveranstaltungen oder Besprechungen von "gewissen Markträten/-innen" nicht wahrgenommen würden. Weil es keinen festen Sitzungskalender gebe, richteten sich die Termine der Sitzungen oft nach Projekten oder Entscheidungen, erklärt Schiffmann.Dieses Jahr habe es sehr viele anstehende Bauvorhaben gegeben, auf die Rücksicht genommen wurde. "Ich habe jedoch immer, sobald ein Sitzungstermin feststand, die Markträte per E-Mail darüber informiert." Es sei klar, dass berufliche oder familiäre Belange vorgehen - und das werde "selbstverständlich auch akzeptiert." Auch sie selbst übe ihr Amt ehrenamtlich aus. Das bedeute für sie einen enormen Zeitaufwand, aber grundsätzlich auch große Freude."Alle Markträte können jederzeit bei mir oder in der Verwaltung Informationen zu einzelnen Themen einholen. Davon macht nur keiner Gebrauch", bedauert Bürgermeisterin Schiffmann. Auf die letzten fünf E-Mails an die Bürgermeisterin habe er keine Antwort erhalten, erinnert sich Kellner. "Wir lassen uns nicht wie Angestellte abwiegeln und möchten gerne behandelt werden wie das, was wir sind: Vertreter der Bürger."Schiffmann hingegen zweifelt am Willen der Stadträte, Verantwortung zu übernehmen: Weil SPD-Markträte, und ein Marktrat der FWG bei der letzten Bürgerversammlung nicht neben ihr, sondern bei den Bürgern Platz nahmen. Im Markt sei es Tradition, dass alle Markträte vorne bei der Bürgermeisterin sitzen. Und erneut ist Tradition eine Begründung, diesmal allerdings auf aufseiten der Bürgermeisterin. "Die traditionelle Sitzordnung widerspricht unserem Verständnis einer Bürgerversammlung. Unseren Sitzplatzwechsel haben wir angekündigt."Eine Versöhnung hält Schiffmann wohl nicht für ausgeschlossen: "Auch wenn die Vorweihnachtszeit für die meisten nicht die 'staade Zeit' ist, die wir uns wünschen, so sollte sie doch eine Zeit des Aufeinander-Zugehens sein." Erste Schritte sind noch von keiner Seite abzusehen.