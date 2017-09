Politik Parkstein

21.09.2017

In den meisten Unternehmen herrscht derzeit konjunktureller Aufwind. Trotzdem gibt es genug Grund, sich zu ärgern. Das erfuhr Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer beim Austausch mit Mittelständlern im Steinstadel.

Zum Fachgespräch mit Pschierer hatte CSU-Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht eingeladen. Das Themenspektrum reichte von Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau über Energiepreise bis hin zur Steuersenkung.Am häufigsten forderten die Teilnehmer weniger Bürokratie und Papierkrieg. So sagte Jürgen Schnappauf, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Floß: "Die Wirtschaftsförderung funktioniert gut, aber die Bürokratie ist meist für kleinere Institute nicht zu handeln."Noch deutlicher wurde Anlagenbauer Anton Forster: "Wir müssen mehr Papier als Stahl verarbeiten." Pschierer meinte zunächst "wir leben in einem Rechtsmittelstaat" und deutete an, dass ausführliche Dokumentationen oder die Einhaltung von als übertrieben empfundenen Schutzvorschriften oft dem Schutz vor Schadenersatzansprüchen dienen würden.Dennoch zeigte der Staatssekretär großes Verständnis. So sollten seiner Meinung nach nicht die gleichen regulatorischen Vorschriften für Genossenschaftsbanken wie für Großbanken gelten. Genossenschaftsbanken seien in Brüssel wenig beliebt. Die EZB wolle große Banken. So bestehe die Gefahr, dass "am Ende ein Algorithmus über einen Kredit entscheidet". In den Koalitionsverhandlungen wolle sich seine Partei hierzu "klar positionieren". Auch sei vieles unter dem Deckmantel Verbraucherschutz geregelt, was mit Verbraucherschutz nichts zu tun habe. Manche Vorschrift mache den Bau so teuer, dass Gefahr bestehe, "dass sich dies nur noch eine kleine elitäre Spitze leisten kann".Der Staatssekretär nahm zu weiteren Komplexen Stellung. Beispiel Mobilfunkversorgung: Nachdem Bürgermeister Andreas Wutzlhofer aus Vohenstrauß von Kaimling als "Tal der Ahnungslosen" gesprochen hatte, sagte Pschierer: "Ich bin massiv verärgert über die Betreiber." Ausdrücklich nannte er den Namen Vodafone. Sogar entlang von Bundesfernstraßen gebe es weiße Flecken. Eine Förderrichtlinie sei in Vorbereitung, bedürfe aber noch der Abstimmung.Nur noch Dänemark habe einen höheren Strompreis als Deutschland, stellte Pschierer fest und forderte den Gleichklang von "umweltverträglichem Ausbau, Leitungssicherheit und Bezahlbarkeit". In den Koalitionsverhandlungen wolle die CSU auf Strompreissenkungen Wert legenDigitalisierung biete Chancen, Arbeitsplätze in ländliche Räume zurückzubringen. Hochschuleinrichtungen in diesen Regionen hätten wichtige Funktion. "Ich plädiere auch für ein positives Unternehmerbild. "Eine Politik, die sich für Unternehmen einsetzt, ist auch Sozialpolitik" sagte Pschierer. Er erinnerte an den Digitalbonus und berichtete von Pilotprojekten dem stationären Handel bei der Netzpräsenz zu helfen. "Zalando kann ich nicht aus der Welt schaffen."Als Gastgeber berichtete Rupprecht von einer "insgesamt ausgezeichneten Situation" bei seinen Firmenbesuchen. "Der Engpass Fachkräfte ist das Kernthema der Region." Innovationskraft müsse zur Vorbeugung gegen Risiken aufrechterhalten werden.