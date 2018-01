Vermischtes Parkstein

17.01.2018

Von einer erfolgreichen Saison des Basalttheaters sprach Vorsitzende Susanne Spörer in der Jahreshauptversammlung. "Das Programm für 2018 steht. Der Vorverkauf beginnt." Allerdings wird es das klassische Abendstück in diesem Jahr nicht geben

Spörer betonte das gute Miteinander im Verein und die tolle Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes. "Die Theatersaison verlief reibungslos. Alle Aufführungen waren ausverkauft", freute sich die Vorsitzende. Zweite Kassiererin Christine Hösl berichtete über die gute finanzielle Lage trotz großer Anschaffungen wie den Verkaufsstand und einen Autoanhänger.Spörer erinnerte an das Kinderstück "Aladin und die Wunderlampe", die mit Live-Musik aufgeführt wurde. Der Janner-Saal wurde zum 70er-Jahre Wohnzimmer umfunktioniert, in dem "Den letzten beißt der Hund" gespielt wurde. Im Sommer führten die Akteure das Abendstück "Eine ganz Heiße Nummer" an der Basaltwand auf.Der Kartenvorverkauf für die neue Spielzeit startet am Samstag, 20. Januar, um 8 Uhr. Weitere Infos stehen auf der Homepage des Basalttheaters im Internet.Die Spielsaison beginnt am 9. März im Janner-Saal, mit dem Stück "Da Hochstandsjosef" von Gerhard Löw, begleitet von Musik & Brotzeit. Die Regie übernimmt Berthold Kellner. Weitere Aufführungen sind für den 10., 16., 17., 23. und 24. März mit Einlass jeweils um 19 Uhr und Theaterbeginn um 20 Uhr geplant. Am Sonntag 18. März, ist der Einlass um 17 Uhr, Theaterbeginn um 18 Uhr. Die Besucher werden gebeten, zur im Preis inbegriffenen Brotzeit bereits zum Einlass-Beginn zu erscheinen.Als Kinderstück steht "Mordskrawall im Hühnerstall" von Christina Stenger in der Regie von Susanne Spörer auf dem Programm. Premiere ist am 8. Juli um 15.30 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 10., 11., 12., und 13. Juli jeweils um 18 Uhr, sowie am 13. Juli nochmals um 20.30 Uhr.Bürgermeisterin Tanja Schiffmann dankte für das Engagement und lobte das Basalttheater, als ein Aushängeschild für Parkstein. Zum Schluss wünschte Vorsitzende Susanne Spörer den anwesenden Mitgliedern und dem Verein eine tolle und unfallfreie Theaterzeit.