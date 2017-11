Vermischtes Parkstein

Der Zweite Weltkrieg ist erst zwei Jahre vorbei, als in Polier bei Parkstein eine schreckliche Bluttat geschieht. Wenige Hundert Meter Luftlinie davon entfernt liegt Therese Gmeiner in ihrem Bett. Die 82-Jährige erinnert sich noch heute an die Oktobernacht.

Weiden/Parkstein. Immer wieder zieht es sie hierher. Therese Gmeiner aus Weiden ist eines von sieben Kindern der Familie Pöllmann, sie wuchs in der Einöde der Scharlmühle in Polier, Parkstein auf. Mit ihrem Hund Fritzi geht sie wieder durch den Wald, in dem vor 70 Jahren, in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober 1947 Schreckliches passiert ist.Die Erinnerung an diese Nacht lassen sie ein Leben lang nicht los: "Die beiden Herren Heuberger und Kaltenecker sind mit einem Motorrad zu uns gekommen." Wenig später war Xaver Heuberger tot. "Mein Vater lieh dem Kreisjägermeister Filzstiefel und eine Jacke für die Jagd. Kalt war es draußen, und stockdunkel." Heuberger war von amerikanischen Militärbehörden im Revier der Pöllmanns als Jäger eingesetzt worden. Denn nicht jeder durfte damals eine Waffe mit sich tragen. US-Behörden vermittelten "politisch unbelastete" Jäger deshalb an Revierbesitzer: In diesem Fall an Familie Pöllmann, der ein Stück Wald zwischen Polier und der Scharlmühle gehörte.Die 82-Jährige zeigt auf ein Dach hinter den Wiesen: "Dort drüben ist mein Elternhaus." Das alte Mühlhaus steht unter Denkmalschutz und verfällt langsam. Ganz deutlich hat sie noch die Szene vor Augen, in der sie den Jäger darin das letzte Mal sah: "Beim Verlassen des Hauses hatte er meiner Mutter zum Scherz seinen Jagdhut aufgesetzt und gesagt: 'Heut Nacht werden wir Sie beschützen!' Dann nahm er Weihwasser aus unserem Kessel, wie das eben vor 70 Jahren üblich war, und ging mit seinem Freund und Jagdhelfer Josef Kaltenecker in den Wald", erinnert sich die 82-Jährige.Sie war damals 12 Jahre alt und wurde ins Bett geschickt, während der Vater wach blieb. Er heizte ein, wollte auf die Rückkehr der Jäger warten. "Die beiden hätten sich ja nach der Jagd noch bei uns umgezogen", erinnert sich Gmeiner. Sie ergänzt: "Heuberger war übrigens nicht nur passionierter Jäger, auch Vorsitzender der SPD Weiden und Stadtrat."Jagdhelfer Kaltenecker berichtete später der Polizei von den Ereignissen, die sich im Wald zugetragen hatten: Er selbst hatte schon gegen 23 Uhr Stimmen gehört, gab er zu Protokoll. Als unbewaffneter Helfer stand er abseits der Kanzel und konnte sich unentdeckt ins Unterholz flüchten, als die vier Gestalten näherkamen.Kaltenecker hörte Heuberger noch unbedarft fragen, was die Vier hier täten. Statt einer Antwort schoss einer der Gestalten auf Heuberger. Mehrere Schüsse aus der Pistole von Marzak Brunislaus trafen den Kreisjägermeister tödlich. Dieser versuchte noch, auf den Jagdsitz zu klettern, als ihn eine Kugel aus dem Lauf des schwerverletzten Jägers traf. Brunislaus fiel von der Leiter und blieb vor einem Baum liegen."Mein Vater hatte die vielen Schüsse gehört und war alarmiert", erzählt die Weidenerin. Doch ein Notruf per Telefon? Im Jahr 1947 undenkbar. Deshalb ging er vom Tatort zurück ins Haus und weckte seine Frau. Die musste dann eine halbe Stunde zu Fuß nach Parkstein laufen und Hilfe holen: "Querfeldein lief sie. Etwa hier lang." Gmeiner deutet über Felder und Wiesen hinweg in Richtung Parkstein. "Denn da fühlte sich meine Mutter sicherer als auf der Straße. Man wusste ja nicht, ob und wo sich die Bande noch rumtrieb."Weil im "Sechsermichl" noch Licht brannte, war das Gasthaus ihre erste Anlaufstelle. Von dort aus verständigte sie die Polizei und einen Arzt. Bis der allerdings am Tatort angekommen war, war es für die beiden Schwerverletzten zu spät: "Der Doktor Josef Frank konnte nur noch die Totenscheine ausfüllen." Heuberger starb durch einen Pistolenschuss in die Schlagader, der 26-jährige Pole erlitt einen Hals- und Lungendurchschuss mit tödlicher Folge. Beide wurden am 4. November 1947 im Stadtfriedhof beerdigt. Inzwischen existiert das Grab nicht mehr."Ich weiß bis heute nicht, wer die anderen drei Beteiligten waren." Die 82-Jährige schüttelt den Kopf. Es ist also unklar, ob sie fliehen konnten oder gefasst wurden. Fakt ist: Brunislaus wohnte bis zu seinem Tod in "La Guardia". Die sogenannten "DP-Lager" wurden von der US-Regierung für sogenannte "Displaced Persons" eingerichtet. Darin wohnten hauptsächlich ehemalige Zwangsarbeiter oder von den Nationalsozialisten verschleppte Personen. Das Weidener Lager "La Guardia", in dem der Angreifer zusammen mit anderen polnischen Staatsbürgern wohnte, befand sich hinter der heutigen Ostmark-Kaserne."Jedes Allerheiligen denke ich an diesen Vorfall - seit 69 Jahren", sagt die Weidenerin auf dem Weg zum Tatort. Vor allem gedenkt sie dann auch Heuberger. "Wahrscheinlich wollten die Vier damals zu unserem Haus", vermutet Gmeiner. Für sie steht deshalb fest: Heuberger hat ihrem Vater das Leben gerettet. Manchmal stellte sie sogar kleine Herbst-Gestecke auf sein Grab, zündete Kerzen an. "Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir meinen Vater erhalten hat." Sie sei immer noch bewegt von der Großmütigkeit der Familie Heumann. Sie rechnet. Karl, der Sohn des ermordeten Xaver, müsse zum Tatzeitpunkt 30 Jahre alt gewesen sein. Zu Gmeiners Eltern habe er nach der Tat gesagt: "Wir waren ja schon groß, ihre Kinder waren noch klein." Sie hütet die Briefe von Berta Heuberger, Xavers Schwiegertochter, deshalb wie ihren eigenen Augapfel.Sie zeigt auf eine Birke am Waldesrand an der Zufahrtsstraße von Parkstein nach Grünthal: "Hier ungefähr stand der Hochsitz, in dem Xaver Heuberger erschossen wurde. Und da drüben", Gmeiner dreht sich um, "kam die Bande her. Sind wohl über die Wiese hochgelaufen." Der Hochsitz ist inzwischen verschwunden, die Straße asphaltiert, der Wald gewachsen. "Komm, Fritzi", ruft die 82-Jährige ihrem Hund zu. "Auf, spring ins Auto. Fahren wir heim."