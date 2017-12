Vermischtes Parkstein

01.12.2017

Die Messdienerschar erhält Verstärkung. Im Gottesdienst nahm Pfarrer Pennoraj Tharmakkan (links) Marie Schiffer, Leni Götz, Johanna Haydn, Adana Rückbrodt und Noah Schraml in den Kreis auf. "Wir freuen uns, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier in unserer Pfarrkirche in Parkstein Gott zu dienen", sagte der Geistliche und segnete die Plaketten. Dann hängte er sie den Mädchen und Buben um. Die Oberministranten und Gruppenleiter der Pfarrei hatten die Minis in den vergangenen Wochen auf den Dienst vorbereitet. Bild: exb