12.07.2017

Seit September steht in der Garage der "Helfer vor Ort" (HvO) ein neues Einsatzfahrzeug. Rund 30 000 Euro hat der Ford Kuga mit allen Umrüstarbeiten und der Ausstattung gekostet. Doch erst jetzt feiern die Helfer das so richtig.

Über 1000 Einsätze

Finanzieren konnten sie das Auto nur mit Spenden. Mit dem kirchlichen Segen wurde es höchst offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Jugendblaskapelle führte den Kirchenzug an. Die HvO, die Vertreter des Marktes, Fahnenabordnungen von Vereinen und weitere Organisationen schlossen sich an.In der Eucharistiefeier bat Pfarrer Pennoraj Thamarkkan Gott, die gnadenvolle Hand weiterhin über die "Helfer vor Ort" zu halten. Die Bitte um unfallfreie Einsätze kam auch in den Fürbitten zum Ausdruck. "Die traurigen Boum" begleiteten mit einfühlsamen Liedern. Im Garten des Jugendheims zeigten die Helfer ihren Hochglanz-Stolz: 182 PS, Benzinmotor, Automatik, Allrad und die für die Einsätze notwendige Ausstattung. Pfarrer Thamarkkan segnete es in der leuchtenden Abendsonne.Vorsitzender Christian Bösl dankte nochmals allen Spendern. Die Parksteiner Helfer seien seit dem Bestehen des Standorts im Jahr 2005 bereits über 1000 Mal ausgerückt. Stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter Thomas Rach gratulierte, Bürgermeisterin Tanja Schiffmann lobte die Anstrengungen bei der Spendenbeschaffung. Die Parksteiner könnten sich glücklich schätzen, die HvO zu haben. Die seien inzwischen " unverzichtbar".Das neue Fahrzeug sei Garant, eine Einsatzstelle schnellstmöglich zu erreichen. Ausdrücklich hob Schiffmann den ehrenamtlichen Charakter hervor. Dies sei nicht selbstverständlich, zeige aber großes Verantwortungsbewusstsein. Ein gemütliches Fest im Jugendheim rundete den Gedenkakt ab.