Vermischtes Parkstein

29.11.2017

Die Mitglieder des Vereinskartells werden sich ab dem kommenden Jahr nur noch einmal pro Quartal treffen. Das hat einen Grund: Kartellvorsitzende Tanja Schiffmann will damit dem eindeutigen Rückgang der Teilnehmer entgegenwirken.

Neuwahlen Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder einstimmig Tanja Schiffmann als Vorsitzende des Kartellvereins. Als gleichberechtigte Stellvertreter werden künftig Franz Bringer und Lydia Ebneth agieren. Schriftführer bleibt Michael Gleißner, die Kasse führt Bernhard Hofmann. Beisitzer sind Stefan Bäumler (neu) und Alfons Steiner. Die Kasse prüfen Otto Bäumler und Zdenek Krasa. (bk)

In der Jahreshauptversammlung des Vereinskartells im "Parksteiner Hof" einigten sich die Mitglieder einstimmig auf diese Regelung. Bei den Neuwahlen bestätigten die Anwesenden Tanja Schiffmann als Kartellvorsitzende.Die Kasse führt künftig Bernhard Hofmann, nachdem Franz Bringer auf diese Aufgabe verzichtet hatte. Schiffmann zog ein zufriedenstellendes Fazit mit Blick auf die abgelaufene dreijährige Wahlperiode des Vorstands und auch auf das vergangene Jahr. Die Mitglieder des Vereinskartells hätten sich bislang im zweimonatigen Turnus getroffen. Dabei sprachen sie über aktuelle Themen, berichtete die Vorsitzende. Als Beispiele nannte Schiffmann die Vereinbarung für die Benutzung des Festsaals und die Neuregelung der Verbrauchspauschalen für Strom und Wasser sowie die Fusion von Raiffeisen- und Volksbank. Gemeinsam brachten die Mitglieder des Vereinskartells die Biertische und Überdachungen auf "Vordermann". Die Vorsitzende zeigte sich über das große Engagement erfreut.Obwohl die zweimonatigen Treffen des Vereinskartells noch relativ gut besucht worden seien, regte Schiffmann an, ab dem kommenden Jahr noch vierteljährlich zu den Veranstaltungen zu laden. Interessant nannte die Kartellvorsitzende den Gemeinschaftsabend in Schwand, bei dem die neue Homepage des Ortsteils vorgestellt wurde."Nachdem die Vereinsarbeit immer schwerer werde, gewinnt der Zusammenhalt der Vereine untereinander erheblich an Bedeutung", betonte Tanja Schiffmann. Dazu regte sie an, dass sich die Vereine gegenseitig mit ihren Aufgaben vorstellen, um sich besser kennenzulernen. Franz Bringer gab den Kassenbericht ab. Einer der wichtigsten Posten sei der Kauf einer Schaltuhr für die Christbaumbeleuchtung gewesen.