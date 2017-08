Jubiläumsprüfung bei Regen

Vermischtes Parkstein

16.08.2017

0 16.08.2017

Die Feuerwehr Parkstein absolviert die 100. Leistungsprüfung. Stolz sind die Verantwortlichen, dass bisher 900 Feuerwehrmänner und -frauen die Ausbildung durchlaufen haben.

Kürzlich stellte sich die 100. Löschgruppe der Wehr der Leistungsprüfung "Gruppe im Löscheinsatz", was bei einer Freiwilligen Feuerwehr dieser Größenordnung, die seit 1873 besteht, respektabel ist.Unter den Argusaugen der Schiedsrichter, zu denen Kreisbrandinspektor Uli Kraus, Kreisbrandmeister Martin List und Brandmeister Hans Wittmann zählten, ging es nach der Auslosung der zu besetzenden Position bei strömendem Regen los. Nachdem Knoten und Stiche nach Zeitvorgaben abgeprüft waren, folgten die Zusatzaufgaben.Dies waren unter anderem Gerätekunde, Erkennen von Gefahrstoffkennzeichen und das schriftliche Ausfüllen eines Prüfbogens des Gruppenführers Thomas Stöhr, den die Teilnehmer fehlerfrei beantworten konnten. Danach folgte die Einsatzübung, bei der in höchstens 190 Sekunden ein kompletter Löschaufbau mit drei Trupps erfolgt sein musste. Um die Korrektheit des Aufbaus zu bewerten, mussten innerhalb der Sollzeit noch drei Eimer umgespritzt werden.Das Kuppeln einer Saugleitung in 100 Sekunden stand als nächstes an. Vier Saugschläuche mussten zusammengefügt und ein Saugkorb an die Feuerlöschkreiselpumpe angeschlossen und mit Leinen gesichert werden. Per Trockensaugprobe wurde geprüft, ob alles dicht ist. Die Schiedsrichter gratulierten nach Abschluss der Jubiläumsprüfung. Uli Kraus und Martin List bestätigten ein einwandfreies, sauberes und ruhiges Arbeiten. Schiedsrichter Hans Wittmann hatte die Zeit gemessen, die sich bei allen Einzelprüfungen immer im Soll befand. "100 Mal Leistungsabzeichen ,Gruppe im Löscheinsatz' heißt in Zahlen, 900 Feuerwehrmänner und -frauen sind in rund 4000 Übungen ausgebildet worden", rechnete Kommandant Tobias Plößner vor.Vorsitzender Markus Werner lud alle Prüflinge und Schiedsrichter zum Essen ein. Voller Stolz auf ihre Feuerwehr gratulierte Bürgermeisterin Tanja Schiffmann, die die Abnahme als Zuschauerin mitverfolgt hatte.