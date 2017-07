Vermischtes Parkstein

16.07.2017

Zum zweiten Mal zelten die Väter und Kinder des Kinderhauses Parkstein am Schwander Weiher. Das bedeutet zwei Tage Abenteuer ganz ohne Mütter.

Die von 35 auf jetzt 52 gestiegene Teilnehmerzahl zeigt, dass das erste Zelten wohl gut angekommen war. Gemeinsam stellten die 31 Kinder und die 21 Papas die Zelte auf. Ein großes Gemeinschaftszelt, das die Pfadfinder aus Weiden zur Verfügung gestellt hatten, bildete den Mittelpunkt des Lagers.Der matschige Boden tat der Stimmung keinen Abbruch. Für Verpflegung sorgten die Väter und die Kids ließen es sich schmecken. Gemeinsam malte der Nachwuchs eine Fahne. Mit Entenrennen, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Stockbrot und vielen Spiele vergingen die zwei Tage wie im Flug.Johanna (5) war vor allem vom Leben im Zelt begeistert. Für Selina (8) waren die Stunden sehr abwechslungsreich. Ein Renner war die Kinderdisco nach der Nachtwanderung. Papa Thomas unterstrich, dass die beiden Tage etwas Erholung für Väter und Kinder sind. Jedes Mädchen und jeder Bub bekam eine Plakette aus Hirschgeweih, die der Elternbeiratsvorsitzende Michael Schiffer zur Verfügung gestellt hat.Thomas stellte fest, dass die Kinder die Freizeit ohne Mamas in vollen Zügen genießen. Bei vielen Aktionen sei Ruhe gefragt, und die Väter versetze es nicht sopfort in Aufruhr wenn ein Kind mal nicht in Sichtweite sei.