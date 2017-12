Vermischtes Parkstein

"Ohne das Engagement der Familie Winkler wäre das Skilanglaufzentrum Silberhütte kein touristischer Leuchtturm der Region, sondern nur ein kleines Licht." Frank Kiener , Vorsitzender des Fördervereins, machte mit seinen Vorstandskollegen dem Unternehmer Walter Winkler zum 80. Geburtstag die Aufwartung.

Der Witron-Gründer und seine (gesundheitlich verhinderte) Ehefrau Hildegard erhielten eine außergewöhnliche Auszeichnung. Der Förderverein ernannte das Ehepaar zu seinen ersten - und bisher einzigen - Ehrenmitgliedern: in Würdigung des noblen, großherzigen Sponsorings mit einem hohen sechsstelligen Betrag in den vergangenen Jahren. "Ihre Unterstützung war für uns eine Art göttliche Fügung", bekannte der "Motor" des Fördervereins, Manfred Gleißner . Ohne diese Hilfe aus Parkstein wäre die 20-prozentige Eigenleistung - "trotz der hervorragenden staatlichen Förderung" - nicht möglich gewesen.Angesichts des "besonderen Herzens" der Familie Winkler "für die Silberhütte, die Heimat und für die Kinder" erinnerte Gleißner an die Marksteine der fulminanten Entwicklung mit Beschneiungsanlage, Funktionsgebäude, großem Spurgerät und zuletzt einer digitalen Anzeigetafel. Wie auf dem Flughafen werden hier sowohl bei der Einfahrt zu den Parkplätzen wie auch oben an Start und Ziel auf riesigen Displays alle wichtigen Infos angezeigt. Die von Witron (Wibond) hergestellte Anlage kann stets aktuell vom Funktionsgebäude aus programmiert werden. "So etwas ist in Skilanglauf-Gebieten sicherlich einmalig", betonte Gleißner das großzügige, verlässliche Sponsoring Winklers: "Ohne ihn wäre nichts gegangen und er gibt den anderen Unterstützern ein Beispiel."In der vergangenen Wintersaison zählte das Skilanglaufzentrum allein über 3000 Schüler. "Auch Sport ist Bildung", unterstrich Walter Winkler seine Passion, Kinder und Jugendliche zu fördern und für die Region was Gutes zu tun. "Zudem besuchen viele meiner Mitarbeiter die Silberhütte ..."