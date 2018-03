Vermischtes Parkstein

23.03.2018

Bis jetzt ist es nur eine Wiese. Doch die Markträte streiten heftig darüber. Denn sie ist kostbares Land, wenn sie einmal zum Verkauf steht. Die CSU plädiert für ein Vorkaufsrecht der Gemeinde. Die Freien Wähler sprechen von "kalter Enteignung". Auch die SPD protestiert.