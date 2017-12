Vermischtes Parkstein

11.12.2017

0 11.12.2017

Die Parksteiner Basaltschützen krönen nicht nur ihre neuen Könige. Auch die treffsicheren Schützen der Vereinsmeisterschaft und des Glücks- und Motivschießens gehen nicht leer aus.

Die Besten Luftgewehr Herren: 1. Christian Heinl (96 Ringe), 2. Daniel Kick (92), 3. Jürgen Völkl (89); Luftgewehr Damen: 1. Emmi Bösl (79,2 Ringe), Anni Bösl (74,3), Johanna Busch (71); Luftpistole offene Klasse: 1. Karl-Heinz Sauer (92,2 Ringe), Reiner Stahl (89,3), Jürgen Völkl (88); Luftgewehr Jugend: 1. Luca Schumacher (76,2 Ringe), Simon Stahl (50);



Glücksschießen: 1. Birgit Dütsch (81 Punkte), 2. Daniel Kick (69), 3. Johanna Busch (68). Motivscheibe: 1. Christian Heinl (49), 2. Johanna Busch (48), 3. Daniel Kick (47). (bey)

37 Schützen gaben den Königsschuss ab. Die ruhigste Hand bei dem Schuss hatten in der Klasse Luftgewehr Herren, Daniel Kick, in der offenen Klasse Luftpistole Reiner Stahl, bei den Jungschützen Luca Schumacher und in der Klasse Luftgewehr Damen die neue Schützenliesl Johanna Busch. Am Freitag erhielten sie die Zeichen ihrer Würde. Schützenmeister Karl Schiffmann lobte die Schützen.Verbunden mit dem Königsschießen war die Vereinsmeisterschaft, das Schießen auf die Glücks- und eine Motivscheibe. Nach dem "Königsmahl" folgte die Proklamation. Schützenkönig mit dem Luftgewehr wurde Daniel Kick (290,5-Teiler), die Knackwurstkette als Zweiter erhielt Reiner Stahl (420,2), das Zielwasser ging an Adrian Fleischmann. In der Klasse Luftgewehr Damen wurde Johanna Busch (293,4) Schützenliesl. Auf Platz 2 setzte sich Gabi Skutella (456,9), das Zielwasser erhielt Monika Sauer. In der offenen Klasse Luftpistole gewann Reiner Stahl mit einem 9er die Königswürde, Karl Schiffmann erreichte mit einem 8er Platz zwei, das Zielwasser erhielt Karl-Heinz Sauer. Bei den Jungschützen holte sich Luca Schumacher (775,9 Teiler) die Königswürde, Platz 2 ging an Simon Stahl (805,6 ).