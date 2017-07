Vermischtes Parkstein

30.07.2017

Der Freitagabend ist recht frisch. Doch auf der Tribüne des Basalttheaters spüren die Zuschauer davon nichts. Immerhin läuft auf der Bühne "Eine ganz heiße Nummer".

Mit allem Drum und Dran

Stillschweigen über Pointe

Das neue Stück der Theatergruppe feierte eine glanzvolle Premiere und ließ den Zuschauern kaum Zeit zum Durchatmen. Ein Gag, eine Pointe folgt der anderen. Dabei fängt die Komödie am Basaltkegel eigentlich recht bieder in einem Tante-Emma-Laden an. Der Brief einer Bank bringt die Wende. Die Inhaberinnen des Ladens entwickeln eine "geile Idee".Auf der Naturbühne hat das Basalttheater auch einen kleinen Kirchenraum eingerichtet. Dort beklagt Pfarrer Gandl (Siegfried Walberer) die Schließung einer Glashütte. Die Gottesdienstbesucher verstehen es, so richtig zu jammern, doch damit ist niemandem geholfen. Sie selbst gehen lieber zum Einkaufen in den Supermarkt. Damit ist auch das Ende des Tante-Emma-Ladens besiegelt.Als ein Brief der Bank von Stefan Sonnleitner (Josef Bösl) eintrifft und auch der finanzielle Ruin von Maria Brandner (Susanne Piller) und Waltraud Wackernagel (Elfriede Mehrländer) absehbar ist, kommt den Damen eine Idee. Eine Sex-Hotline soll die Finanzen in Ordnung bringen. Doch da müssen sich die beiden biederen Frauen zuerst über das Wesentliche informieren.So entsteht auf der Bühne ein richtiger Sexshop mit "allem Drum und Dran", sogar mit einem entsprechend gekleideten Verkäufer. Hier muss den Bühnenbildnern ein Lob für die gekonnt zusammengestellte Kulisse ausgesprochen werden. Dem Pfarrer fällt dummerweise vor dem Haus der beiden Damen ein Sexspielzeug in die Finger. Entsetzt wendet er sich ab. Doch das Spiel nimmt seinen Lauf.Gefüllt mit Pointen und Gags, die in schnellerer Folge kommen, als das Bühnenbild allein schon durch die Lichttechnik wechselt, nimmt das Stück eine unheimliche Geschwindigkeit auf. Das Lachen des Publikums hallt an der Basaltwand wider, viele der Wortwechsel zwischen den Hausfrauen, die sich jetzt "Maja, wie die Biene, aber viel heißer" und "Jou-Jou" nennen und noch Zuwachs von "Lolita" (Magdelena Spörer) erhalten, sind nicht ganz jugendfrei. Langsam kriegen die Mitglieder des Frauenbundes, an der Spitze die "strenge" Gerti Oberbauer (Tanja Neumann) Wind von dem Job der Lebensmittelhändlerinnen, deren Stöhnen gelegentlich unüberhörbar ist.Und so kommt es, dass der Auftrag für die Herstellung der Kirchenfenster an die stillgelegte Glashütte im imaginären Ort Marienzell gestrichen werden soll. Doch "Jou-Jou" hat einen Ausweg gefunden dank ihrer "französischen" Sprachkenntnisse, die sie wiederum mit dem Dekan (Martin Lang) verbinden. Selbst als Opa Eugen Brandner (Alfons Kastner) für immer einschläft, ist zur Verwunderung von Maria Brandner dessen Männlichkeit bis zum Schluss zu sehen. Über die Pointe zum Schluss soll Stillschweigen bewahrt werden. Wer die Aufführung besucht, wird die Lösung kurz vor 23 Uhr erfahren.Stürmischer Beifall dankte den Schauspielern für eine sehenswerte Vorstellung. Michael Simmerl, im Stück der noch einzige verbliebene Kunde des Lebensmittelladens, und Susanne Spörer, haben eine ganz heiße Nummer inszeniert.