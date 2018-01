Vermischtes Parkstein

21.01.2018

Am Sonntag erfüllten die Gläubigen der Pfarrei St. Pankratius in beeindruckender Weise ein Jahrhunderte altes Gelübde, beruhend auf dem 30-jährigen Krieg. Der Männerverein Parkstein hatte zum Sebastiani-Bittgang eingeladen. Rund 70 Männer, Frauen und auch Kinder starteten um 8 Uhr ihren Pilgergang von der Pankratiuskirche aus in Richtung Kirchendemenreuth durch die tief verschneite Landschaft. Schneefall begleitete die Pilger auf ihrem gesamten Weg. Das Kreuz, getragen von Richard Beer, führte den Pilgerzug an. Auf der Strecke grüßte Glockengeläut der Gotteshäuser oder auch von privaten Anwesen die Gläubigen, die betend bei Schneefall der Kirche Johannes der Täufer in Kirchendemenreuth entgegen marschierten. Die Feuerwehren Parkstein und Hammerles sicherten die Wallfahrer auf dem rund acht Kilometer langen Weg ab. Die Gestaltung des Festgottesdienst übernahm der Männerchor Parkstein.