07.06.2017

So reizvoll die Idee auch ist. Der bisher angedachte Standort für eine Seniorenresidenz in Parkstein sei nicht optimal, meint zumindest die Freie Wählergemeinschaft. Sie beantragt deshalb einen Standortwechsel. Und darüber wird am 19. Juni diskutiert.

Bauleitplanung abändern

(exb) Der Bedarf und der Wunsch der Bürger für alternative Wohnformen/Wohnprojekte mit oder ohne Betreuung und Pflege sei in Parkstein zweifellos vorhanden, betonen Vorsitzender Josef Langgärtner und FWG-Fraktionssprecher Josef Burkhard. Entscheidend für die Suche nach einem Träger und Investor sei jedoch der Standort. Der bisher angedachte gemeindeeigene Platz an der Pressather Straße ist nach FWG-Meinung ungeeignet.Der Nordhang mit starkem Gefälle mache eine aufwändige und kostspielige Bauweise nötig, bemerkt die FWG in ihrem Antrag vom März. Eine ebene Spazierfläche, etwa im Garten, sei kaum möglich. "Einige zukünftige Bewohner werden doch vermutlich noch 'Rollator mobil' sein." Dieser Gruppe etwa nehme man dort die Möglichkeit, wenigstens dieses Stück Lebensqualität noch zu leben. Auch die Anbindung zum Ortskern über die Kreisstraße hinweg sei für Ältere schwieriger. Im Integrierten Stadtentwicklungsprogramm werde darauf hingewiesen, dass der naturbelassene, nördliche Ortsrand von Parkstein erhalten werden soll.Niemand würde hier sein Haus bauen wollen, meint die FWG. Senioren dürften nicht an den Ortsrand abgeschoben, sondern müssten in der Ortsmitte integriert werden.Für die FWG sei der bestmögliche Standort für eine Seniorenresidenz deshalb das Baugebiet "Viehhof". Es biete alle Möglichkeiten der Erweiterung für betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften oder bettlägerige Bewohner. Ein Großteil dieser Fläche sei bereits im Besitz der Gemeinde. Die wenigen, weiteren Eigentümer würden sich dieser Entwicklung wohl nicht verschließen, hofft die FWG. "Die höhere Wertigkeit der Schaffung von seniorengerechten Wohn- und Lebensmöglichkeiten am idealsten Standort gegenüber einem Baugebiet mit wenig Parzellen ist für uns zweifellos gegeben."Die FWG beantragt deshalb, die seit 2014 laufende Bauleitplanung für das Baugebiet "Viehhof" auszusetzen bzw. abzuändern - "und diese ideale Fläche mitten im Ort einem möglichen Investor für eine Seniorenresidenz anzubieten".