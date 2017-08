Vermischtes Parkstein

04.08.2017

Der gebürtige Münchener wuchs in Pirk auf. Der Jubilar arbeitete bei der Beiersdorf Gmbh Hamburg als Verkaufsleiter. 1974 heiratete er seine Lydia , eine geborene Kick, mit der er 1976 ein Eigenheim in Parkstein errichtete. Immer wieder besucht Ebneth seine 91-jährige Mutter Berta und die Geschwister Gaby und Georg , die in Waidhaus leben. Von den Söhnen Dr. Oliver Ebneth , der mit der Familie in Innsbruck wohnt und dem in Offenburg lebenden Daniel Ebneth spricht er mit Hochachtung. Zur Familien gehören die Enkel Anne , Felix und Lilli .Beim SV ist der Jubilar seit zehn Jahren Ehrenvorsitzender. Bei der Jungendblaskapelle und dem Basalttheater ist der Träger der Bürgermedaille des Marktes Gründungsmitglied. Er wandert, radelt, fährt Ski ud geht ins Fitnessstudio.Mit Familie und Freunden wird am Samstag im Steinstadl gefeiert. Hier werden der Kirchenchor und die Jugendblaskapelle dem Jubilar mit Musik gratulieren.