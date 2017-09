Unterrichtsbeginn in Parkstein um 7.55 Uhr in Partnerschule um 8.15 Uhr

05.09.2017

In der Grundschule beginnt der Unterricht am Dienstag, 12. September im Schulhaus Parkstein um 7.55 Uhr und im Schulhaus Schwarzenbach um 8.15 Uhr. Ende ist für die Erstklässler nach der 3. Unterrichtsstunde. Um den Eltern der Schulanfänger die Wartezeit zu verkürzen, richtet der Elternbeirat in beiden Orten ab etwa 8.15 Uhr ein Elterncafé ein, in dem diese bei Kaffee und Kuchen auf die Kinder warten können. Für alle übrigen Klassen endet der Unterricht am ersten Schultag nach der 4. Unterrichtsstunde.

Busfahrplan Parkstein-Hütten 7.10 Uhr, Niederndorf 7.20 Uhr, Hammerles 7.25 Uhr, Schwand 7.30 Uhr, Schwand-Sportplatz 7.31 Uhr, Parkstein-Theile 7.40 Uhr, Parkstein-Schule 7.45 Uhr, Pechhof 7.55 Uhr, Schwarzenbach Siedlung 8.00 Uhr, Schwarzenbach Schule 8.03 Uhr.

Der ökumenische Anfangsgottesdienst beginnt am Mittwoch für alle Klassen um 10.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Parkstein. Danach endet der Unterrichts. Ab Donnerstag läuft alles nach Stundenplan.Die Klassenlehrer in Parkstein: Tanja Frischholz (1. Klasse), Ursula Sper (2. Klasse), Andrea Frischholz (3. Klasse), Rita Thoma (4. Klasse). In Schwarzenbach: Rosa Hösl (Kombiklasse 1/2) und Martina Krügel (Kombiklasse 3/4). Außerdem sind Rektor Armin Aichinger, die Lehrerin Ute Neubauer, die Fachlehrerinnen Gabriela Nößner und Erika Meyer-Bilsheim sowie Förderlehrerin Rita Trescher tätig. Evangelischen Religionsunterricht erteilen Bettina Hahn und Pfarrer Manuel Sauer. Den katholischen Religionsunterricht übernimmt Albert Neiser.