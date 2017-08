Alles über berufliche Perspektiven in der spannenden Logistikbranche: „Go WITRON“-Infotag am Samstag, 23. September 2017

Parkstein : WITRON Logistik + Informatik GmbH |

WITRON als international erfolgreiches Familienunternehmen bietet eine große Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten. Flexible und wirtschaftliche Logistiksysteme aus Parkstein schaffen ergonomische und benutzerfreundliche Arbeitsplätze und genügen hinsichtlich IT, Mechanik, Mechatronik und Elektronik höchsten Ansprüchen. Als einer der Top-Arbeitgeber in der Region informiert WITRON beim „Go WITRON“-Infotag am Samstag, den 23. September über die vielen beruflichen Perspektiven in der spannenden Logistikbranche.

Von 8 Uhr bis 13 Uhr können die Besucher bei einem freien Rundgang durch die Fertigungsbereiche in den verschiedenen Werken einen Eindruck der modernen Arbeitsatmosphäre gewinnen und sich in der Sporthalle an 15 Informationsständen ausführlich über Ausbildungsmöglichkeiten und Jobperspektiven informieren. Für Schüler/innen und Studierende bietet WITRON umfangreiche Informationen zu Praktika, Semester- und Abschlussarbeiten sowie zu den 14 verschiedenen Ausbildungsberufen. Jeder einzelne der spannenden Berufe wird ausführlich beschrieben. Wer Fragen hat, findet an jeder Station einen kompetenten Ansprechpartner.Für den Berufseinstieg nach Studium bzw. Ausbildung oder die berufliche Neuorientierung gibt es attraktive Jobangebote mit Perspektive.Erstmals werden sich in diesem Jahr auch die EDV-Schulen Wiesau und die Europa-Berufsschule Weiden mit einem Messestand präsentieren.Personalverantwortliche, Mitarbeiter, Ausbilder und Auszubildende stehen den ganzen Vormittag gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung. Aber auch wer sich bei einem Rundgang einen Eindruck vom Unternehmen verschaffen oder einfach nur einen Flyer mitnehmen möchte, ist herzlich eingeladen.Ein Highlight von „Go WITRON“ ist wie jedes Jahr die große Tombola, bei der alle Besucher tolle Preise gewinnen können. Bei der diesjährigen Veranstaltung können eine Apple® Watch Series 2, ein E-Book-Reader tolino vision 3 HD und ein Gutschein von der Wirtshausbrauerei BräuWirt in Weiden (im Wert von 100 €) abgeräumt werden.Eine Besonderheit ist auch heuer wieder der „Go WITRON“-Schulwettbewerb. Die Schule mit den meisten Besuchern bei „Go WITRON“ kann einen Preis gewinnen. Informationen zur Teilnahme bekommen interessierte Schulen vorab direkt bei der WITRON-Personalabteilung.