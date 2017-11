Wirtschaft Parkstein

29.11.2017

Vom Ein-Mann-Betrieb zum Weltunternehmen: Der Gründer von Witron mit heute mehr als 3000 Mitarbeitern, Walter Winkler, begeht am 1. Dezember seinen 80. Geburtstag. Witron ist spezialisiert auf hocheffiziente Logistik-Automatisierungssysteme und in diesem Segment einer der technologischen Weltmarktführer. Walter Winkler stammt aus einer Handwerkerfamilie. Im Alter von 16 Jahren nahm er an der Fachhochschule in München das Studium der Elektrotechnik auf. Mit 33 - im Jahre 1971 - machte er sich selbstständig.

Weltweit soziale Projekte

Die technisch revolutionär anmutenden Innovationen von Witron tragen seine Handschrift. So entwickelte Winkler u. a. einen Roboter mit Transport- und Lagersystemen. Dieser Roboter stapelt in den riesigen Distributionszentren (mit Ausmaßen von bis zu 1000 Metern Länge und 125 Metern Breite auf mehreren Ebenen) der Lebensmitteldiscounter in aller Welt Handelseinheiten verschiedener Abmessungen auf Paletten für die Filialen platzsparend und stabil. Dem Firmengründer kommt dabei sein absolutes fotografisches Gedächtnis zugute. Der 80-Jährige braucht bis heute weder Computer, Taschenrechner noch Sekretärin. Die komplexen und komplizierten Distributionszentren plant er "im Kopf".Witron hat in 54 Ländern Projekte realisiert und erweitert strategisch das Portfolio um Dienstleistungen. Damit die hochspezialisierten Fachkräfte schnell und zeitsparend zu den internationalen Kunden kommen, stehen ihnen zwei eigene Flugzeuge samt fest angestellten Piloten zur Verfügung. Seine Unternehmensnachfolge sicherte Walter Winkler mit einem Stiftungsmodell, von dem in erster Linie die Mitarbeiter partizipieren. Auf rentablen Beinen steht auch die betriebliche Altersversorgung, die langjährigen Witron-Beschäftigten eine monatliche Rente zum Durchschnittswert der gesetzlichen Altersversorgung beschert. Daneben unterstützt Walter Winkler gemeinsam mit seiner Frau Hildegard weltweit etwa 300 nachhaltige soziale Projekte und lässt Krankenstationen, Schulen und Brunnen bauen. Mehrere Mitarbeiter kümmern sich mittlerweile um das Sponsoringmanagement. Ehemalige Witron-Beschäftigte gründeten in der nördlichen Oberpfalz zahlreiche Spin-Offs. Witron gab somit die Initialzündung für die Entwicklung der Region zu einem Zentrum für Intralogistik in Deutschland - noch vor dem Raum Stuttgart. Geschätzt wird die Familie Winkler als großer Investor in der Weidener Altstadt. Gerade in der Gründungsphase der früheren Fachhochschule Amberg-Weiden engagierte sich Walter Winkler als Mäzen."Man muss die Stärken der Mitarbeiter erkennen, denn sie sind entscheidend für Erfolg und Freude an der Arbeit", sagt der Witron-Gründer im Gespräch mit Oberpfalz-Medien. Von Anfang an sei es sein Grundsatz gewesen, "dass meine Firma am Markt nicht austauschbar ist".