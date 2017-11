Wirtschaft Parkstein

Als Ein-Mann-Betrieb gründete Walter Winkler 1971 die Firma Witron. Das Unternehmen zählt heute mehr als 3000 Mitarbeiter und ist mit raffinierter Technologie unangefochtener Weltmarktführer bei hocheffizienten Logistik-Systemen. Zum 80. Geburtstag plaudert Winkler aus seinem unglaublichen Leben.

Lebens-Grundsätze von Walter Winkler 1. Man muss die Stärken der Mitarbeiter erkennen, denn sie sind entscheidend für Erfolg und Freude an der Arbeit. Wer nur darauf setzt, Schwächen zu verbessern, hat geringe Chancen.



2. Jeder Mitarbeiter, der engagiert ist, hat ein Recht auf Arbeit - denn er hat auch Stärken.



3. Von Anfang an war es mein Grundsatz, dass meine Firma am Markt nicht austauschbar ist.



4. Nur die Schnellen werden immer auch die Erfolgreichen sein.



5. Innovation ist der Motor unserer Firma und besteht zu 90 Prozent aus harter Arbeit und zu 10 Prozent aus Intuition.



6. Man kann Geld verlieren, aber nicht seinen guten Ruf.



7. Man muss die Dinge verändern, um sie zu bewahren.



8. Man hat nur Stress, wenn man Ja sagt und Nein meint.



9. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende.



10. Für alle meine Entscheidungen steht im Mittelpunkt der Mensch als Mitarbeiter. (cf)

Von seinem Logistikhof reicht der Blick über die halbe Nordoberpfalz - vom Steinwald über den Grenzkamm mit der Silberhütte bis zum Fahrenberg. Walter Winkler wirkt zufrieden. Sein vor 46 Jahren gegründetes Unternehmen strotzt vor Innovationskraft. Am 1. Dezember steht für ihn der 80. Geburtstag an, aber nur im Kalender. Das Interview führte Clemens Fütterer.Walter Winkler (lacht): Gut. Meine Frau Hildegard ist allerdings gesundheitlich noch angeschlagen. Ohne sie wäre mein Lebenswerk, mein Unternehmen, undenkbar.Prächtig (lacht). Wir sind voll ausgelastet. Wir stellten in den vergangenen drei Jahren 1000 neue Mitarbeiter ein, zählen aktuell 3066 Beschäftigte aus 48 Nationen. Seit 2010 hat sich die Firmenfläche in Parkstein vervierfacht: auf nunmehr fast 90 000 Quadratmeter. Witron wächst jedes Jahr weit überdurchschnittlich. Seit der Gründung haben wir mehr als 1200 junge Leute ausgebildet.Witron ist in 54 Ländern aktiv. Wir liefern gerade die Technik für drei große, voll automatisierte Distributionszentren in den Niederlanden. Schwerpunkte sind für uns Nordamerika mit den USA und Kanada, Skandinavien und natürlich Spanien.Nein, wir merken davon nichts. Witron hat mit dem entwickelten System eine technologische Alleinstellung auf der Welt. Ich schätze, unser technischer Vorsprung beträgt hier mindestens 15 Jahre.Unsere bisher 840 gefertigten Com-Maschinen für 56 Distributionszentren - die Abkürzung Com steht von Case-Order-Machine - erkennen die verschiedenen Größen von Paletten und stapeln sie effizient in den Regalen. Gerade bei der Tiefkühlung bis minus 28 Grad sind wir weltweit konkurrenzlos. Die Com-Pics (Arbeitsprozesse) funktionierten bisher über eine Milliarde Mal einwandfrei. Dabei arbeiten sie nach dem einfachen Tortenschaufel-Prinzip: Sie fassen und heben die Ware ausschließlich von unten an. Alle unsere Projekte sind auf hohe Wirtschaftlichkeit ausgelegt. In den USA müssen sich die Investitionskosten in ein Distributionszentrum innerhalb von drei Jahren amortisieren.Ich sah vor Jahren eine grottenschlechte Vorführung mit japanischen Robotern, die klammerten und saugten. Da erkannte ich dringenden Handlungsbedarf (schmunzelt). Seit Mitte der 90er Jahre verfolge ich mit der Konstruktion von ergonomischen Anlagen das Ziel, dass sich die Menschen bei der Logistik körperlich nicht mehr plagen müssen. Durch unsere Vollautomation tendiert die manuelle Arbeit gegen Null.Eingeschränkt, da 85 Prozent der Abnehmer unsere Stammkunden sind. Wir übernehmen keine Aufträge nur um des Auftrags willen. Für Giganten wie Amazon würde ich sowieso nichts machen, um nicht von ihnen abhängig zu werden.Ich sehe mich als strukturierten Logiker - und bin dankbar für die Gabe Gottes, über ein visuelles, fotografisches Gedächtnis zu verfügen. Ich brauche deshalb keinen Computer, keinen Taschenrechner und keine Sekretärin. Mein Gedächtnis erlaubt mir, zu jeder Tageszeit zu arbeiten. Auch nachts fallen mir Lösungen ein, die ich speichere. Alle Entscheidungen finden im Kopf statt: Durchdacht und unverzüglich. Ich verschwende keine Zeit mit nutzlosen E-Mails.Im Augenblick habe ich parallel die Planung für drei Großprojekte mit einem Auftragsvolumen von einer Milliarde Euro im Kopf, mit jeweils mindestens 20 000 E-Motoren und 40 000 Sensoren. Ich gebe dann die (technischen) Pläne mündlich an einen Mitarbeiter weiter, der so schnell am Computer zeichnet, wie ich denke (lacht herzlich).Vor annähernd zehn Jahren war ich nach einem Wespenstich im Hals bereits klinisch tot und lag im Koma. Dadurch hat sich das Speichervolumen meines Gehirns etwas reduziert, und ich musste nach dem Vorfall trainieren. Ich speichere seitdem nur das ab, was mich echt interessiert.Ja, damit es nach meinem Tod in der Firma auf die Stunde weitergeht. Für die Altersvorsorge meiner Mitarbeiter legte ich die Projekte "Future 1" und "Future 2" auf. Die Immobilienprojekte dafür - vorerst fünf große Senioreneinrichtungen - erzielen eine so stattliche Rendite, dass langjährige Beschäftigte bis zu 1300 Euro zusätzliche Rente im Monat erwarten können. Witron ist mein Lebenswerk. Für Sozialprojekte in aller Welt geben wir zusätzlich einige Millionen Euro im Jahr aus.Wie ich Ihrer Zeitung schon einmal gesagt habe: Ich betrachte eine Firma als eine Art soziale Einrichtung, die man nicht vererben kann. Meine Kinder Georg, Ulla und Andrea sind übrigens gut versorgt.Ich denke nicht in der Vergangenheit, sondern voraus in die Zukunft. Mein Motto lautet: Am Boden bleiben und nicht überheblich werden. Die Arbeit ist mein Hobby und bereitet mir unwahrscheinlich viel Freude. Die Firma ist mein Leben.Ich halte in der Tat beim Skifahren nie an (lacht). Das ist sehr intensiv. Erholung schenkt mir auch das tägliche Schwimmen. Bis vor eineinhalb Jahren - mehrfacher Bruch meiner Hand - spielte ich in unserer Betriebsfußballmannschaft. Als Stürmer schoss ich noch Tore, auch wenn ich nicht mehr der Schnellste war. Das Fußballspielen mit meinen Leuten machte mir riesigen Spaß. Hinterher ging's immer zum Bräuwirt.Ja, einen Cessna-Jet für längere Strecken innerhalb Europas und eine schweizerische Turboprop für kürzere Distanzen. Die flexible Verfügbarkeit der Flugzeuge erlaubt meinen Mitarbeitern einen hocheffizienten Umgang mit der Zeit. So haben alle was davon (schmunzelt).Ich bin gelernter Spengler und Installateur. Nach der Lehre besuchte ich kurz die Handelsschule in Weiden, um dann doch noch die Aufnahmeprüfung für den zweisemestrigen Vorkurs für ein Studium an der Fachhochschule München zu machen. Ich war damals erst 16, obwohl das Mindestalter 17 Jahre betrug. So konnte ich schon mit 21 mein Elektrotechnik-Studium beenden. Eigentlich hatte ich mich beim Studium für Heizungsbau eingeschrieben, aber Mathematik bereitete mir einfach zu viel Freude.Dann arbeitete ich drei Jahre lang bei Siemens und sagte mir, eine solche Bürokratie gibt es bei mir bestimmt nicht, wenn ich mich einmal selbstständig mache. Da werde ich narrisch, es gibt nichts Unproduktiveres als Regulierungen über menschliche Schnittstellen. Bei Siemens entwickelte ich den Stromkreis für den bekannten Magnetverstärker in Luzern. Diese Erfahrung war für mich später ganz nützlich. Bei der Firma Rohde & Schwarz in Nürnberg arbeitete ich bis zu 300 Stunden im Monat, so konstruierte ich einen nur schwer anzupeilenden Militärsender; er wurde übrigens patentiert. Im Alter von 33 Jahren - 1971 -gründete ich schließlich meine eigene Firma.Man kann auch mit Dienstleistung Geld verdienen. Inzwischen arbeiten 1200 Witron-Beschäftigte im Service. Hier steckt ein enormes Potenzial. So bringt der Betrieb von Distributionszentren durch uns Rekordwerte und hochzufriedene Kunden, etwa in Atlanta, USA, wo die von uns gewarteten und geprüften Maschinen ein Drittel mehr Arbeitsprozesse erledigen. Die große Mobilität schraubt auch die Anforderungen an unsere Mitarbeiter in die Höhe. Wenn die Maschinen bei einem Kunden in der Welt stillstehen, dürfen sie nicht auf die Uhr schauen. Hier geht es nicht ohne Überstunden ab.Die Kunden verlassen sich auf unser Wort, dass wir uns an sieben Tagen in der Woche um ihre technischen Probleme kümmern.Wenn man nur der Herde hinterherläuft und auf die anderen schaut, kann man nie Erster werden.