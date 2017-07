Wirtschaft Parkstein

31.07.2017

9

0 31.07.2017

Wie der Spagat zwischen einem weltweit agierenden Großunternehmen und regionaler Verwurzelung gelingt, erfuhren die Mitglieder des Wirtschaftsclubs Nordoberpfalz in Parkstein bei Witron. Betriebs- und Produktionsleiter Ulrich Schlosser führte durch die neuen Produktionsräume im Werk II.

Immer perfekter

Schlosser berichtete über zahlreiche Erweiterungen und ein permanentes Umsatzwachstum. "Wir peilen 2017 einen Umsatz von 500 Millionen Euro an", sagte er. Vor allem wachse das Unternehmen über das Servicegeschäft. Bereits rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes entfallen darauf. Dafür wurde auch eine eigene Service-GmbH gegründet. Sie wird von Geschäftsführer Christian Dietl geleitet und zählt 400 Kunden. Modernisierung und Erweiterung älterer Anlagen machen 15 Prozent des Umsatzes aus. Neu sei auch, dass Witron die Lagerlogistik-Systeme nicht nur komplett errichtet, sondern zunehmend auch dazu übergeht, sie zu betreiben. Die Gesamtbeschäftigtenzahl in den 8 Betriebsstandorten erhöht sich dadurch auf 3000.Sehr positiv auf die Wachstumsentwicklung bei Witron hätten sich die in der Weltwirtschaftskrise 2008/2009 gegen den allgemeinen Trend gefassten Investitionen ausgewirkt. Dass die von Witron errichteten Anlagen immer perfekter arbeiten, erläuterte Schlosser am Beispiel der für einen US-Lebensmittelkonzern im Bundesstaat Wisconsin errichteten vollautomatische Distributions-Anlage. "Die Folienentfernung an der Palette ist die einzige manuelle Handlung." Täglich verlassen 94 000 Paletten dieses Distributionszentrum. Eine solche Anlage erfordert drei bis sechs Monate Planungszeit und zwölf Monate für die Realisierung. Allerdings sei der E-Commerce-Anteil im Lebensmittelbereich derzeit mit zwei bis drei Prozent noch gering.Auch Witron verspüre trotz der derzeit 189 Auszubildenden den Fachkräftemangel, bedauert Schlosser. Gelächter gab es bei den Besuchern, als Schlosser die Kantinen in jedem Witron-Werk ansprach. "Brauchts a Gschirr?" verlautete aus dem Hintergrund von Wirtschaftsclub-Mitglied Christian Seltmann.