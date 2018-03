Wirtschaft Parkstein

14.03.2018

Im vergangenen Ausbildungsjahr gehörte Witron-Auszubildender Valentin Helm deutschlandweit zu den Besten seines Fachs: Kammersieger der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, Bayernsieger und beachtlicher Dritter beim Bundeswettbewerb der Elektroniker, Fachrichtung Automatisierungstechnik.

Derart hervorragende Leistungen eines Azubis wären ohne Herzblut, Know-how und Engagement des Ausbildungsbetriebs allerdings nur schwer vorstellbar, würdigt Ausbildungsberater Michael Knauer von der Handwerkskammer Weiden. Daher hat er der Witron Logistik und Informatik GmbH nun zwei Ehrenurkunden überreicht.Sowohl für den Erfolg von Valentin Helm bei den Prüfungen der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz als auch für das hervorragende Abschneiden beim Bundeswettbewerb in Oldenburg erhielt das Parksteiner Familienunternehmen Auszeichnungen. Witron-Geschäftsführer Martin Stich sprach Valentin Helm für die "tolle Leistung" seine Anerkennung aus und dankte für Helms großes Engagement während der Ausbildung. Gleichzeitigt gratulierte Stich Ausbilder Franz Grillmeier zum erfolgreichen Abschneiden seines Schützlings. "Ausbildung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und unseres Erfolges. Jungen Menschen Arbeit und Perspektiven geben, ist seit jeher ein Credo unseres Firmengründers Walter Winkler . Wir setzen auf unseren eigenen Nachwuchs. Die besten Leute haben wir so stets aus den eigenen Reihen gewonnen", sagt Stich.Schließlich sind erfolgreiche Witron-Azubis keineswegs eine Seltenheit: Gleich vier Auszubildende der Firma waren in den letzten Jahren bei Bundeswettbewerben erfolgreich. Dabei belegten die Lehrlinge stets Platzierungen unter den besten Vier. 2011 konnte sich Witron mit Azubi Stefan Bäumler sogar über einen Bundessieg freuen.