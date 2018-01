Vermischtes Parsberg

26.01.2018

Auf der Autobahn 3 bei Parsberg ist am Freitagmorgen, 26. Januar, ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Neumarkt tödlich verunglückt. Mit seinem Audi A3 war er aus bisher ungeklärter Ursache auf den Anhänger eines Lastwagens aufgefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

(dpa/wih) Ein nachfolgender 7,5-Tonnen-Lkw konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Auto. Der Notarzt konnte laut Polizeibericht nur noch den Tod des 23-jährigen Audi-Fahrers feststellen. Der Fahrer des zweiten Lkw wurde leicht verletzt.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg wurde ein Gutachter hinzugezogen. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Velburg und Parsberg eingesetzt. Die Autobahnmeisterei Neumarkt leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Velburg aus. Die A3 bleibt in Richtung Passau zwischen den Anschlussstellen Velburg und Parsberg bis zur Bergung aller beteiligten Fahrzeuge vermutlich bis etwa 9 Uhr total gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Autobahnpolizei Parsberg bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 09492/9411-60 zu melden.