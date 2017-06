Vermischtes Parsberg

Die Fahrer zweier Fahrzeuge mit schweizerischen Kennzeichen tankten am gestrigen Montagvormittag in Parsberg an einer Tankstelle. Dann fuhren sie weg, ohne zu bezahlen.

Das Personal meldete den Diebstahl kurz darauf gegen 9 Uhr der Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. "Etwa eine Stunde später kontrollierten Schleierfahnder die beiden Pkw an der Rastanlage Bayerwald", sagt Polizeihauptkommissar Wolfgang Eichenseer. Dabei stellten die Fahnder laut Eichensser ebenfalls fest, "dass Fahrzeuge und Kennzeichen in Frankreich entwendet worden waren." Die Polizei verhaftete die Verdächtigen wegen dieser Straftaten.