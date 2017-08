Polizei in Parsberg befreit Rehkitz aus Weidezaun

Vermischtes Parsberg

23.08.2017

43

Parsberg/Hammermühle. Einsatz auf der Weide: Ein Rehkitz hatte sich mit dem Bein in einem Weidezaun verfangen und konnte sich nicht mehr von der Stelle rühren. Die Beamten der Polizeiinspektion Parsberg befreiten schließlich das Tier.

Nachdem die Polizei informiert wurde, dass sich ein Tier in dem Zaun verfangen habe und seltsame Geräusche von sich gebe, suchten die Beamten eine eingezäunte und unübersichtliche Wiese nördlich von Parsberg ab. Wie die Polizei mitteilte, mussten sie den Zaun durchschneiden, um das junge Reh befreien zu können. Verletzt schien das Tier nicht zu sein, denn laut den Beamten hüpfte es - kaum wieder in Freiheit - sofort in den Wald zurück.