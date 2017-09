Kultur Pechbrunn

26.09.2017

8

0 26.09.2017

Mit viel Gefühl und einer ausdrucksstarken Stimme singt sich Astrid Harzbecker in die Herzen der Zuhörer. Die Gewinnerin des deutschen Grand Prix der Volksmusik 2000 hat nichts von ihrer Ausstrahlung verloren, auch wenn sie sich aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen hat.

Einfach beeindruckend war das Gastspiel der Sängerin aus Sachsen in der Herz-Jesu-Pfarrkirche. Die 51-Jährige verließ erst nach zwei Zugaben den Altarraum, der in ganz besonderes Licht getaucht war. Astrid Harzbecker ist eine der erfolgreichsten deutschen Interpretinnen volkstümlicher Musik. Die gläubige Katholikin ist seit 28 Jahren mit dem Konzertpianisten und Organisten Hans-Jürgen Schmidt verheiratet. In Pechbrunn begeistert das Duo rund 120 Besucher.Pfarrer Dr. Cyprian Anyanwu hieß das Künstlerehepaar willkommen und wünschte den Besuchern einen schönen Abend. Das Kirchenschiff erstrahlte ausschließlich im Kerzenlicht, was dem Konzert eine ganz besondere Atmosphäre verlieh. Mit dem Glockengeläut der Pfarrkirche begann das Konzert. "Gott hat mit seiner Schöpfung auch das Wort und die Musik geschaffen", ertönte es aus dem Lautsprecher, ehe Astrid Harzbecker von der Sakristei her in den Altarraum kam. Ihr erstes Lied "Ich bete an die Macht der Liebe" ist allseits bekannt. Zu ihren routiniert dargebotenen Songs sagte die Künstlerin im roten Abendkleid immer ein paar einfühlsame Worte. "Alles Große lebt im Kleinen" erklang, ehe mit "Sehnsucht - ein altes Lied der Taiga" einer ihrer größeren Hits zu hören war. Damit wurde einst die Sängerin Alexandra berühmt. "Alles, was uns die Natur schenkt, ist von Gott gegeben", mahnte Astrid Harzbecker zu einem rücksichtsvollen Umgang mit der Natur. Begleitet wird sie bei ihren Konzerten von ihrem Mann Hans-Jürgen Schmidt am Keyboard. In einigen Solostücken zeigte der Kirchenmusiker, dass er konzertierend zur gehobenen Klasse gehört. Das Duo präsentierte sich musikalisch sehr vertraut. Astrid Harzbecker hat sich nach eigenen Angaben komplett aus dem Fernsehgeschäft zurückgezogen und gibt Konzerte mit dem Ziel, das Wort Gottes musikalisch zu verkünden.In Pechbrunn waren bekannte Melodien wie "Ave Maria", "Schlafe mein Prinzchen" zu hören, aber auch viele Schlager aus dem Repertoire der Sängerin. Die Zuhörer genossen die gute Akustik und den Auftritt der beiden Künstler. Nach gut eineinhalb Stunden war das festliche Kirchenkonzert auch schon wieder zu Ende, ehe Astrid Harzbecker mit den Zugaben "Wenn ich ein Glöcklein wär" und "Guten Abend, gute Nacht" endgültig Abschied aus Pechbrunn nahm. Langanhaltender Beifall belohnte das Ehepaar. Pfarrer Dr. Cyprian Anyanwu und Pfarrgemeinderatssprecherin Sylvia Sußmann dankten mit einem "Vergelt's Gott" und Blumen für den Auftritt.