Politik Pechbrunn

13.07.2017

Die Bürger an der Bahnstrecke von Hof nach Weiden haben Angst um ihre Nachtruhe und auch den Wert ihrer Häuser. Sowohl Mandatsträger der CSU als auch der SPD kommen, um sich die Sache anzuschauen. Die Bedenken zerstreuen kann kein Parlamentarier.

"Wir sind nicht gegen die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Weiden. Aber wenn die Strecke elektrifiziert wird, fordern wir den Ausbau des Lärmschutzes, um unsere Bevölkerung vor zunehmenden Lärm und Verkehr zu schützen", sagte Bürgermeister Ernst Neumann. Mandatsträger der CSU und der SPD kamen zu Ortsterminen und sprachen mit Anliegern in Pechbrunn und Groschlattengrün. Viele befürchten, dass der Lärmschutz komplett vernachlässigt wird.Zwei Gleise führen auf der Bahnstrecke von Hof nach Weiden über Pechbrunn. "Wir haben als einer der wenigen Bahnhöfe einen barrierefreien Zugang", berichtete Bürgermeister Neumann. Gehbehinderte könnten hier problemlos zusteigen. Fakt sei aber auch, dass Pechbrunn durch das Bahngleis praktisch in zwei Ortsteile zerschnitten werde. Neumann machte bei beiden Besuchen deutlich, dass er durch die Elektrifizierung eine erhebliche Zunahme des Güterverkehrs befürchtet.MdB Albert Rupprecht (CSU) betonte: "Entscheiden wird letztlich nicht die Politik, sondern das Eisenbahn-Bundesamt." Rupprecht bat die Gemeinde, an einer geschlossenen Resolution aller an der Bahnstrecke liegenden Kommunen mitzuwirken, damit beim Ausbau des Lärmschutzes nicht gespart werde. Der Bundestagsabgeordnete betonte zudem, dass die Bahn aufgefordert sei, den Lärm ihrer Züge zu verringern.Weitere Station der CSU-Mandatsträger war Groschlattengrün, wo eine Reihe von Anliegern auf die Politiker wartete. Einer der Betroffenen ist Günther Pirner. Er befürchtet eine deutliche Zunahme des Güterverkehrs, einhergehend mit mehr Lärm.Kein Verständnis hatten die Groschlattengrüner für eine Abholzung entlang der Bahnlinie, nahe des Baugebietes, in dem sie ihren Traum vom eigenen Haus verwirklicht haben. Schon jetzt dringe mehr Bahnlärm ins Wohngebiet als früher, behaupteten sie. Die Bäume und Sträucher hätten Lärm zurückgehalten. Die Anlieger waren sich einig, dass Lärmschutzmaßnahmen kommen müssen.Rupprecht erinnerte daran, dass die Elektrifizierung dieser Bahnstrecke im Bundesverkehrswegeplan beschlossen worden sei. Es sei davon auszugehen, dass dieser Beschluss auch umgesetzt werde. Allerdings machte Rupprecht deutlich, dass "der Lärmschutz nur kommt, wenn dazu auch ein Rechtsanspruch besteht. Und diesen Rechtsanspruch müssen wir erreichen". Demnächst komme Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt in seinen Wahlkreis, dann werde er ihn auf die Problematik des Lärmschutzes hinweisen, versprach Rupprecht. Einige Anlieger machten keinen Hehl aus ihrer Einschätzung, dass sie einen massiven Wertverlust ihrer Wohnhäuser befürchten. Günther Pirner: "Jetzt fährt der letzte Zug so gegen 23.30 Uhr, dies wird sich künftig ändern, dann werden auch nachts Güterzüge durchfahren."Für MdB Uli Grötsch, der ein paar Tage nach Rupprecht die Gemeinde besuchte, ist der Lärmschutz eines der zentralen Themen der Region. Grötsch betonte, "dass die Bundesbahn bis spätestens 2022 die neuen Lärmschutzrichtlinien einhalten muss!" Auch Grötsch hob aber auch hervor, dass die Bahn nur das machen werde, wozu sie gesetzlich verpflichtet sei. "Freiwillig geht da überhaupt nichts. Wir müssen dafür sorgen, dass der Lärmschutz auch kommt." Das sei für den Altbestand genauso wichtig wie für Neubaustrecken.Grötsch forderte das Bundesverkehrsministerium auf, "endlich die beschlossenen Maßnahmen auch umzusetzen". Ende Juli solle in Weiden ein "Bahngipfel" stattfinden, wozu auch die betroffenen Kommunen eingeladen würden. Grötsch meinte, dass die Elektrifizierung der Bahnstrecke zwischen Hof und Weiden wohl noch etwas dauern werde. Im kommenden Jahr solle erst das Planfeststellungsverfahren starten. Mit dem Ausbau rechnet der SPD-Politiker frühestens in zehn Jahren.