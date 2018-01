Vermischtes Pechbrunn

Mario Schulze ist neuer Kommandant der Feuerwehr. Am Samstagnachmittag wurde der 38-jährige Rollladen- und Jalousienbauer einstimmig zum Nachfolger von Willi Lippold gewählt. Er war bei der kürzlich stattgefundenen Jahresversammlung zurückgetreten (wir berichteten). Schulze gehört der Feuerwehr seit mehr als 20 Jahren an, Mitglied bei der Feuerwehr in Pechbrunn ist er seit 7 Jahren. Zuvor diente er bei den Brandschützern Fuhrmannsreuth. Bürgermeister Ernst Neumann leitete im Rahmen der einberufenen Dienstversammlung die Neuwahl, die ohne Probleme über die Bühne ging. Die 8 Stimmberechtigten votierten einstimmig für Mario Schulze. Die aktiven Feuerwehrkameraden waren zuvor von der Gemeinde schriftlich zur Dienstversammlung eingeladen worden. Nach der Wahl sicherte der Bürgermeister der Feuerwehr die uneingeschränkte Unterstützung der Gemeinde zu. "Ich hoffe, die Wehr kommt jetzt wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser", sagte Neumann. Die Glückwünsche des Feuerwehrvereins überbrachte Vorsitzender Alois Röber, der ebenfalls eine enge Zusammenarbeit anbot.