Vermischtes Pechbrunn

08.12.2017

08.12.2017

34 Jahre lang trug er Verantwortung an der Spitze der aktiven Feuerwehrleute in Groschlattengrün. Jetzt darf sich der ehemalige 1. Kommandant Richard Hess über eine Ehrung der Gemeinde freuen.

Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres nimmt Bürgermeister Ernst Neumann immer zum Anlass, um Bürger für besonderes Engagement auszuzeichnen. "Richard Hess hat sich verdient gemacht", betonte Neumann und ging näher auf dessen jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz ein.Richard Hess begann seine Dienstzeit bei der Feuerwehr Groschlattengrün 1974 im Alter von 16 Jahren. Schon ein Jahr später besuchte er die Maschinistenstandardschulung. 1982 belegte Hess an der Feuerwehrschule Regensburg einen Lehrgang zum Gruppenführer, ein Jahr später folgte die Qualifikation zum "Leiter einer Feuerwehr". 1983 übernahm Richard Hess das Amt des Kommandanten der Feuerwehr Groschlattengrün, das er bis heuer inne hatte."Richard Hess war fachlich und menschlich für dieses Führungsamt bestens geeignet", sagte der Bürgermeister. Als geradezu legendär bezeichnete Neumann die umfangreichen Kommandanten-Berichte bei den Jahresversammlungen. "Viele Wehren klagen über fehlenden Nachwuchs. Die Feuerwehr Groschlattengrün kann sich glücklich schätzen, dass sie eine hervorragende Mischung aus Jung und Alt hat. Damit ist die Einsatzkraft gesichert. Auch das ist dein Verdienst", so Neumann zu Hess. Erfreut ist der Bürgermeister darüber, dass sich Richard Hess als 2. Kommandant weiterhin für die Belange der Wehr engagiert. "Und er ist ein starker Befürworter des neuen Gerätehauses, das derzeit in Bau ist", so Neumann. "Auf solche Leute können wir nicht verzichten", schloss Neumann. Er überreichte ein Geschenk der Gemeinde und lud Hess zum Jahresabschlussessen ein."Mir hat meine Arbeit in der Feuerwehr immer gefallen. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist die Krönung meiner Arbeit", sagte Richard Hess und erntete Beifall von den Gemeinderäten.