Vermischtes Pechbrunn

28.11.2017

Eine 13-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren der Wiesenstraße von einem Pkw angefahren. Der Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer des weißen Autos hielt nach dem Unfall an und fragte das Mädchen, ob es verletzt sei. Nachdem es das verneinte, setzte der Lenker seine Fahrt fort. Am Montagnachmittag wurde der Unfall der Polizei gemeldet, nachdem die 13-Jährige über Schmerzen klagte. Die Polizei sucht nun den Fahrer des weißen Autos. Es soll sich um einen Mann im Alter von ca. 55 Jahren handeln. Er wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldsassen in Verbindung zu setzen, Telefon 09632/8490.