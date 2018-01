Freizeit Pegnitz

14.01.2018

Pegnitz/Amberg-Sulzbach. Mit dem Abbruch der Waldschänke beim Wildgehege im Veldensteiner Forst (Kreis Bayreuth) geht die über 40-jährige Geschichte dieser Einrichtung zu Ende. Errichtet in den Gründerjahren des Naturparks als romantische gastronomische Anlaufstelle war sie für die Besucher des Wildgeheges stets eine willkommene Gelegenheit zur gemütlichen Rast.

Der Naturpark hat von den Staatsforsten das Gelände gepachtet und darauf den imposanten Holzbau mit einer für damalige Verhältnisse vorbildlichen Toilettenanlage errichtet. Viele Jahre lang wurde die Gastronomie von verschiedenen Pächtern betrieben, bis im Jahre 2006 ein Gutachten der Landesgewerbeanstalt (LGA) Nürnberg eine extrem hohe Belastung im Holz der Anlage mit PCP und Lindan festgestellt hat, heißt es nun in einer Pressemitteilung.Zur Zeit der Errichtung des Gebäudes wurden diese Stoffe noch bedenkenlos zur Imprägnierung von Bauhölzern verwendet. Der Richtwert für PCP in Holz liegt heute bei 50mg/kg. Im Holz der Waldschänke wird er mit 1700mg/kg um ein Vielfaches überschritten.Da im Juni 2017 sowohl der Pachtvertrag mit dem Staatsforst als auch mit dem letzten Pächter ausgelaufen war, wurde in Übereinstimmung mit dem Forstbetrieb Pegnitz beschlossen, das Gebäude abzubrechen. Da der gesamte Komplex in Holzbauweise errichtet ist, muss das belastete Material als Sondermüll kostenaufwändig und sachgerecht entsorgt werden. Zuvor wurde die alte Ölheizung mit dem kellergeschweißten Tank ausgebaut und das Gebäude vom Stromnetz getrennt.Der gesamte Rückbau wird dem Naturpark Fränkische Schweiz Veldensteiner Forst annähernd 50 000 Euro kosten. Daran werden sich die Landkreise Forchheim und Bayreuth sowie der Forstbetrieb Pegnitz beteiligen werden.Vor diesem Schritt wurden Überlegungen angestellt, ob man das Gebäude weiterhin als Gaststätte erhalten kann. Abgesehen von der PCP-Problematik stellte sich, so der Pressetext heraus, dass die Holzkonstruktion an vielen Stellen hätte erneuert werden müssen, die Belastung durch PCP hätte nach wie vor bestanden.So wurde letztlich der Abbruch zur traurigen Gewissheit. Viele Besucher des Wildgeheges werden die "Brotzeitstation" sicher vermissen und auch die Verwaltung des Naturparks weint der Waldschänke manche Träne nach.Ab heute rücken die Maschinen an, danach wird die Waldschänke beim Wildgehege im Veldensteiner Forst Geschichte sein.