Pegnitz

30.04.2018

Den Verdacht gab es schon kurz nach diesem Unfall auf der Bundesstraße 2 bei Pegnitz am Samstag - jetzt ermittelt die Polizei ganz offiziell wegen eines verbotenen Autorennens. Dazu sucht sie Zeugen, die sich bei der Inspektion in Pegnitz (09241/99 060) melden sollen.