16.01.2018

Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken ist ein 33 Jahre alter Mann von einer Brücke gestürzt und ums Leben gekommen. Zwei weitere Autofahrer wurden am Dienstag, 16. Januar, nahe Pegnitz (Landkreis Bayreuth) schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst war auf schneebedeckter Fahrbahn der 33-Jährige mit seinem Wagen auf einen Lastwagen gefahren. Er stieg aus, als zwei weitere Autos in die Unfallstelle krachten. Daraufhin stürzte der Mann von der Talbrücke und starb.Die beiden verletzten Männer saßen in den Wagen, die in die Unfallstelle gefahren waren. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie der 33-Jährige von der Brücke stürzen konnte, war zunächst unklar. Ein Sachverständiger sollte den genauen Hergang klären.