"Blaues Schaf" im Bayernland

09.08.2017

Disco-King Sepp Reichl geht auf die Knie, als er ihn sieht. Der einstige Fußballweltmeister Olaf Thon spaziert durch die Stadt, mit Filmteam und dem Pfreimder Stefan Milewski, einem der leidenschaftlichsten Schalke-Fans, den die Blau-Weißen haben. Er ist die Hauptfigur in einem Filmdreh: Das "blaue Schaf" in Bayern.

Mit Schalke-Truck

Plaudern mit Olaf Thon

"Schalke-Fan wird man nicht, das ist man". Der 46-jährige Lkw-Fahrer Stefan Milewski ist seit 1990 mit der Oberpfalz verbandelt. 15 Jahre war er bei der Bundeswehr in den Standorten Neunburg und Regensburg. In dieser Zeit lernte er auch seine Frau Maria kennen - ein 60er Fan - und in Altendorf spielte er beim SV Fußball. Zwecks der Integration als "Zugroaster". Als er mit Bundeswehr-Kumpels "auf Schalke" fuhr, war es um ihn geschehen. FC-Bayern-Fan zu sein, "ist relativ einfach," meint er. "Schalke, das ist Mitleiden, wie bei den Münchener Sechzigern. Das schweißt zusammen."Als Milewskis Töchter Celina und Magdalena zur Welt kamen, waren sie übrigens schon drei Stunden später Schalke-Mitglied - noch bevor die Geburt beurkundet war. Mittlerweile koordiniert Milewski die Schalke-Fanclubs in Bayern, Österreich, Südtirol und Italien. Erst vor drei Wochen war er in Oberstdorf bei einem Turnier mit Traditionsspielern des FC Schalke 04, des 1. FC Nürnberg, der Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim. Will heißen: Man kennt Stefan Milewski in Schalke-Kreisen. Auch in Pfreimd hält er die Vereinsfahne hoch. Sie weht vor dem Wohnhaus - natürlich blau gestrichen. Es gibt ein Fußballzimmer mit Schalke-Fanartikel und Erinnerungen. Selbst auf seinem - blauen - Lastwagen prangt mit Einverständnis seines Chefs das Schalke 04 Emblem und das Motto "Blau und Weiß ein Leben lang". Stefan Milewski fährt für das Nabburger Transportunternehmen Auriga und mit der Schalke-Botschaft durchs Bayern- und Schwabenland. Die Kunden führen immer einen recht lustigen Diskurs mit dem Schalke-Exoten in der FC-Bayern-Hochburg.Und gerade so einen Exoten suchten Schalke und ein Sponsor des Vereins. Ein Werbe- und Imagefilm der anderen Art sollte es sein, über das schwarze, in diesem Fall blaue Schaf in der Domäne des FC Bayern. Eine Hamburger Werbeagentur und ein Berliner Filmteam rückten an. Zwölf Stunden wurde in Pfreimd gedreht: Bei Milewski zu Hause, mit der Drohne aus der Luft, im Fußballzimmer, am Truck. Es entstanden Aufnahmen bei Bürgermeister Richard Tischler - stilecht im Trachtenlaiberl. Das Aufnahmeteam "war hin und weg" vom recht antiken Amtszimmer, erzählt Milewski. "Die freuten sich, dass das erst später renoviert wird".Am Marktplatz waren Partyzelt und Grill aufgebaut. Da fand sich der Schalke-Fan dann inmitten rot-weißer Hemden: Milewski hatte den FC-Bayern-Fanclub Hohentreswitz mit Andreas Lippert und Sepp Bartmann eingeladen, Vertreter des Kirwavereins, der SpVgg-AH und persönliche Freunde. Als dann Olaf Thon am Nachmittag nach Pfreimd kam, war das Hallo groß. Handys wurden gezückt, schließlich kommt nicht alle Tage ein ehemaliger Fußballweltmeister in die Landgrafenstadt.Thon startete seine Profikarriere bei Schalke, feierte später mit den Bayern zahlreiche Erfolge und wurde 1990 mit der Nationalmannschaft Weltmeister, ehe er sieben Jahre später als Kapitän der legendären Eurofighter mit Schalke den UEFA-Cup gewann. Locker wurde geplaudert und gefachsimpelt, über Bayern, über Schalke, einfach über Fußball. Darauf kommt es an, meint Milewski. "Fußball verbindet, da entstehen Freundschaften". Nach zwölf arbeitsreichen Stunden war Abpfiff für den drei- bis vierminütigen Beitrag, der laut Milewski auf Online-Portale und die Schalke-Homepage gesetzt wird. Stefan Milewski hat zwei Karten für das Bundesligaheimspiel gegen RB Leipzig am 19. August auf Schalke bekommen. Im "Würfel", der Anzeige über dem Spielfeld, wird der Trailer gezeigt - mit dem "blauen Schaf" aus Bayern.