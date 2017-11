Barock-Reise durch Europa

Kultur Pfreimd

29.11.2017

3

0 29.11.2017

Mit Pauken und Trompeten heißen 30 Akteure beim Herbstkonzert des Gesang- und Orchestervereines Pfreimd die zahlreichen Musikfreunde im Bürgersaal willkommen. Orchester, Chor und Solisten laden die Gäste zu einer musikalischen Reise in verschiedene Länder Europas ein.

Mit dem Titel "Festliches Barock" war der Abend überschrieben, und Karl Prell als versierter Moderator verstand es bestens, den Konzertbesuchern die Zeit des Barocks im musikalischen Bereich näher zu bringen. Er führte mit interessanten Einblicken durch den Abend und brachte den Gästen die einzelnen Komponisten näher. Ein neuer Musikstil kam um 1600 auf. Es entsteht die Oper, das Orchester wächst und eine Vielzahl von Instrumentalwerken wird komponiert. So konnten die Musiker und Sänger bei der Programmgestaltung aus dem Vollen schöpfen. Den Auftakt bildete das Prelude aus dem Te Deum von M. A. Charpentier, einem französischen Komponisten aus der Zeit Ludwig XIV. Ein Werk von Jean-Philippe Rameau (1683-1764) schloss sich an, bevor sich erstmals der gemischte Chor mit "Viva la musica" von Michael Praetorius gekonnt in Szene setzte.Unter der Leitung von Kerstin Kiener bereicherte der Chor das Programm noch mit drei weiteren Stücken: "Das Herz tut mir aufspringen", "Musica, die ganz lieblich Kunst" und "Drei gute Dinge". Dem Streichorchester unter Leitung von Winfried Siller (Solovioline) kam der Hauptteil des abwechslungsreichen Konzertprogramms zu. Es brachte unter anderem Werke von Vivaldi, Bach, Telemann, Gottfried Finger, Falconieri, Händel, Purcell und Jeremiah Clarke zu Gehör.Immer wieder traten Solisten in Aktion und erfreuten die Musikfreunde mit beeindruckenden Darbietungen, so die Sopranistin Susanne Meisel (am Klavier Stefanie Schreyer) mit der Arie "Se tu m'ami" und dem Lied "Ich weiß, dass mein Erlöser lebet" aus "Messias" von Georg Friedrich Händel. Mit der Solo-Trompete glänzte Dominik Pflaum, an der Gitarre Marc Hohl, mit der Klarinette Erwin Kiener. "Trumpet voluntary" stand als letztes Stück auf dem Programm. Es erklang 1981 bei der Hochzeit von Prinz Charles und Diana und wurde vor allem dadurch weltberühmt. Ein verdienter Schlussapplaus würdigte die Leistungen der Musiker.