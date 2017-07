Kultur Pfreimd

Andy Holzer sieht die Berge nicht. Jedenfalls nicht mit den Augen. Dass der blinke Kletterer dennoch alles wahrnimmt, beweist er auf seinen Expeditionen zu den sieben höchsten Gipfeln der Erde. Ohren, Nase, Mund und Hände reichen ihm, um sich ein präzises Bild von der Welt zu machen. Der Erfolg des Österreichers und sein Optimismus haben viel mit seiner Lebensgeschichte zu tun. Er besuchte keine Blindenschule und behauptete sich schon als Kind in der Welt der Sehenden. Nun hat er den Gipfel des Erfolgs, den Mount Everest, erklommen. Der Lions Club Oberpfälzer Wald konnte den blinden Extrembergsteiger für einen Vortrag gewinnen. Mit eindrucksvollen Bildern wird er am Donnerstag, 12. Oktober 2017 , um 19.30 Uhr in der Landgraf-Ulrich-Halle in Pfreimd seine ganz besonderen Erlebnisse schildern. Mit seiner Lebensgeschichte zeigt Holzer, wie Menschen Hindernisse in Chancen verwandeln und mit einem motivierten Team im Vertrauen aufeinander über sich hinauswachsen können - privat und im Berufsleben. Der Erlös des Abends kommt sozialen Projekten in der Region, vor allem Sehbehinderten, zugute. Karten gibt es bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie den NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb/David Denifl