Kultur Pfreimd

16.01.2018

Ein phantastisches Märchen erzählen die Ovigo-Theater-Leute den Pfreimder Gästen. Regisseur Florian Wein und seine Schauspieler bereiten dem Publikum einen hinreißenden Abend.

Fee mit Dialekt

Auch Eltern präsent

Wer wissen will, ob ein Film etwas taugt, guckt am besten auf den Regisseur. Einen Scorsese, Wenders oder Herzog kann man "blind" anschauen. Was diese Macher auszeichnet ist neben ihrer Qualität die Virtuosität, mit der sie in unterschiedlichen Genres zu Hause sind. Das ist das Stichwort für Florian Wein. Er inszeniert Zwei-Personen-Stücke genauso wie Komödien und Kindertheater - jedes auf seine Art. Die Stücke leben durch ihre Charaktere. Sie haben immer etwas typisches und sind doch vielschichtig - hier greifen Regisseur und Schauspieler ineinander. So auch bei Peter Pan. Er ist ein Teen, der nicht erwachsen werden will. Den Schatz der Kindheit will er nicht für die Macht, erwachsen zu sein, hergeben. So schart er eine Kindergang in Phantasia-"Neverland" um sich. "Immer wenn ein Kind sagt, es glaubt nicht mehr, fällt eine Fee tot um", ermahnt er seine Sergeant Peppers Hearts-Club-Band, bestehend aus "verlorenen Jungs", die keine Eltern haben.Florian Wein besetzt Peter Pan mit einem Mädchen (Theresa Weidhas) - eine geschickte Antwort auf eine androgyne Charakterfrage. Die Regie lässt die Fee Tinkerbell (Sarah Ebnet) Dialekt sprechen und sagt damit, dass diese Fabelwesen nicht nur ein Barbie-Kostüm tragen, sondern darunter einen mythologischen Erdgeister-Kittel tragen, den ihnen die Kelten, Germanen und Römern gewoben haben. Ihre Liebe zu Pan (sie trinkt den Giftbecher an seiner statt) und die Eifersucht auf Wendy (Sabrina Zach) bleibt unergründet. Doch die Zuschauer sind hier nicht im Hamlet, um so einen Brunnen auszuschöpfen, sondern in einem Musical für Kinder, das Marc Hohl von der Pfreimder Musikschule tight, forte und piano überzeugend orchestriert. Dieses Stück für Kinder ist wie in Bonbon-Papier eingewickelt, bunt wie ein Jahrmarkt, nicht pastell, sondern leuchtet kräftig wie die "wunderbare Welt der Amelie", wie Yellow Submarine.Käpt'n Hook (Michael Zanner) ist ein kräftiger, bipolarer Charakter, in knallroten Hosen herrlich gespielt. Seine Stimme durchdringt das Piratenschiff und den ganzen Saal wie ein Nebelhorn und lässt seine trottelige Mannschaft zu Recht zittern. Bei seinem Song, "Kinder mag ich nicht" mit "Piraten müssen grausam sein" als Refrain, wackeln die Wände. Allerdings hat dieser schreckliche Kapitän auch eine zarte Seite und ein Motiv. Peter Pan, ob aus Übermut oder Notwehr, hat Hooks Hand an ein Krokodil verfüttert. Seitdem trägt er seinen berühmten Haken, und eine Krokodilphobie plagt ihn. Larmoyant klagt er über die Schattenseiten seines Berufs, selbstständiger Unternehmer in der Freibeuterbranche zu sein: Wenig Beute, von allen gejagt, ohne Gefahrenzulage, ungeregelte Arbeitszeiten, Ärger mit den Angestellten und den Gefangenen - kein schönes Los.Wie in einem Kaleidoskop wechseln lyrische, lustige und grelle Szenen. Die Piraten rudern mit einem umgehängten Boot über die Bühne; die Eltern beweinen ihre verschwundenen Kinder; erst entführen die Piraten die schlafenden Kinder; dann schleifen umgekehrt die Kinder die großen Piraten besiegt an den Beinen von der Bühne.Man hat immer wieder die Kinder herzhaft lachen oder sich vor Käpt'n Hook fürchten hören. Also hat das Publikum gewonnen und die ganze Aufführung dazu. Auch die Eltern, die ihre Kinder begleitet haben, waren auf der Bühne repräsentiert. Wendys, Johns und Michaels Vater, die Mutter und der Hund (zauberhaft als Nanny verkleidet) bauen zwischen den Akten die Bühne um. Zum Lohn bekommt die Mutter am Ende ihr Klagelied, als die Eltern das Kinderzimmer leer finden, das in einen Jubelchor umschlägt, als die ganze Rasselbande heimkehrt und alle "verlorenen Jungs" wie bei den "101 Dalmatinern" adoptiert werden wollen.