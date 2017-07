Sport Pfreimd

23.07.2017

7

0 23.07.2017

Einen gelungenen Saisonauftakt feierte Pfreimds Neu-Trainer Alexander Götz. Aufgrund der Mehrzahl an Großchance war der 2:0-Sieg gegen die blutjunge Amberger Zweite verdient. In der Anfangsphase spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Beide Mannschaften verzichteten auf größeres Risiko. Das erste Ausrufezeichen setzte Bastian Lobinger, sein Schuss war aber zu schwach, um den Gästeschlussmann vor größere Probleme zu stellen (11.). Danach verflachte das Spiel deutlich. In der 38. Minute die erlösende Führung. Sebastian Sebald hämmerte den Ball an den linken Torpfosten, den zurück prallenden Ball verwertete Bastian Lobinger.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahm die SpVgg zunächst die Spielkontrolle. Es wurde aber versäumt, die sich bietenden Torchancen zu nutzen. Maximilian Herzog und zweimal Bastian Lobinger verzogen jeweils knapp. Die Amberger Mannschaft versuchte alles, um die Niederlage zu vermeiden. Einen Konter nutzte Max Mischinger auf Zuspiel von Bastian Lobinger zur Entscheidung. Grundstein des Erfolgs war eine grundsolide Defensivleistung der SpVgg Pfreimd.SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schön, S. Schießl, Schmid, D. Lobinger, Most, Sebald (66. Mischinger), Herzog (79. Zeus), B. Lobinger, Ring (88. P. Schießl)FC Amberg II: Plößl, Schaar (66. Reinwald), Hohe, Hüttner, Gierl, Jawara, Schweiger (59. Mueller), Schmien, Geitner, Florek (77. Ram), LeitenbacherTore: 1:0 (38.) Bastian Lobinger, 2:0 (88.) Max Mischinger - SR: Thomas Gebhard (Zell) - Zuschauer: 200 - Gelb-Rot: (90.) Daniel Leitenbacher (Amberg)