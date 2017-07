Sport Pfreimd

12.07.2017

12.07.2017

Pfreimd/Oberviechtach. Die Bayerischen Meisterschaften des Oberpfälzer Schützenbundes im Landesleistungszentrum in Pfreimd waren für den Schützengau "Grenzland" Oberviechtach mit drei mal Gold, sechs mal Silber und fünf mal Bronze ein großer Erfolg. Besonders hervorzuheben sind die Nachwuchsschützen von Einheit Weiding

In der Disziplin Luftgewehr 3-Stellung gewannen die Weidinger Schüler (12-14 Jahre) drei mal Gold und einmal Silber. In der Schülerklasse/m gewann Ryan MC Bride mit 569 Ringen vor seinem Vereinskameraden Lukas Spandl mit 567 Ringen. Bei den Schülern/w setzte sich Miriam Herrman mit 571 Ringen an die Spitze. Diese hervorragenden Einzelergebnisse bescherten ihnen auch Mannschaftsgold.Mit fünf Silber- und drei Bronzemedaillen steuerten die Schützinnen und Schützen vom VPC Thanstein einen nicht unerheblichen Anteil zum Erfolg bei. Weitere Medaillen gewannen die Scharfschützen Oberviechtach ( zwei mal Bronze).