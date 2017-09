Sport Pfreimd

17.09.2017

7

0 17.09.2017

Die SpVgg Vohenstrauß ist ein rotes Tuch für die SpVgg Pfreimd. Am Sonntag gab es die nächste Niederlage für die Pfreimder. Eine völlig unnötige ...

Pfreimd/Vohenstrauß. Die Zuschauer sahen ein spannendes Derby und wieder einmal war Vohenstrauß am Ende der Sieger. Der Gastgeber besiegte die Pfreimder in allerletzter Minute mit 2:1. Durch diese Niederlage ist die Götz-Elf nicht mehr Spitzenreiter in der Bezirksliga Nord.Das Spiel begann mit einer sehr schnellen Spielweise beiderseits, die Teams legten ein hohes Tempo vor. Es dauerte nicht lange, dann konnten die Vohenstraußer Zuschauer das erste Mal jubeln. Eine Flanke von rechts verpassten die Pfreimder Abwehrspieler und fand in Dobmayer einen dankbaren Abnehmer. Dieser nahm den Ball auf, umspielte TW Bergmann und schob souverän ein.zeigte sich nicht geschockt und spielte zielstrebig nach vorne. Wenige Minuten später setze sich ein Gästestürmer über links durch und wurde im Sechzehner gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Bastian Lobinger sicher. In der 15. Minute hatte Pfreimd einen Lattenschuss, kurz vor der Pause hatte Bastian Lobinger die Führung auf dem Fuß. Er stoppte einen Ball wunderschön, den Drehschuss lenkte TW Minich über die Latte.Auch in Halbzeit bestimmten die Gäste zunächst das Geschehen. Allerdings konnten sie sich keine klaren Chancen mehr erspielen. Mitte der Hälfte zwei befreite sich die Heimelf wieder besser aus der Defensive. Der eingewechselte Haberkorn hätte in der 79. Minute nach einem Eckball per Kopf einen Treffer erzielen können, dies verhinderte TW Bergmann jedoch reflexartig. Neidhardt war es dann vorbehalten, den Siegtreffer in der Nachspielzeit zu erzielen. Voraus ging ein TW-Fehler von Bergmann, der einen harmlosen Ball am Boden nicht festhalten konnte. Neidhardt setzte nach, klaute sich den Ball und schob zum Endstand ein. Ein Unentschieden wäre aufgrund des Spielverlaufs gerecht gewesen.SpVgg Vohenstrauß: Minich, Striegl S. (46. Gotfryd), Schmidt, Zäch (73. Haberkorn), Schieder, Striegl S. (46. Albrecht), Dobmayer, Neidhardt, Ertl, Müssig, FrankSpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schmid, Schön, Sebald (74. Bernklau), Lobinger D., Lobinger B., Herzog, Zeus, Lösch, BrunnerTore: 1:0 (7.) Dobmayer, 1:1 (11.) Lobinger B., 2:1 (90.+4) Neidhardt, SR: Seebauer (Cham) - Zuschauer: 150