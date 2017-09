Sport Pfreimd

24.09.2017

3

0 24.09.2017

Einen gelungenen Auftakt in die Kirwa 2017 erreichte die SpVgg Pfreimd. Mit einem klaren 3:0-Sieg bezwang die Götz-Elf am Samstag den TuS/WE Hirschau. Bastian Lobinger ließ sich für seinen Dreierpack feiern.

Bergmann ausgespielt

Strafstoß sicher verwandelt

Das Spiel begann wie man es erwartet hatte. Der Aufsteiger aus Hirschau stand sehr tief und überließ dem Gastgeber das Mittelfeld. Die SpVgg nahm dies an und erspielte sich Möglichkeiten. Die größte davon hatte Bastian Lobinger in der 13. Minute, doch seinen Schuss parierte der gute Gästeschlussmann. Die Möglichkeit zur Gästeführung hatte Stefan Pfab nach einem Konter, doch er verfehlte, nachdem er den Pfreimder Schlussmann Bergmann umspielt hatte, das leere Tor.Die Führung fiel dann in der 31. Minute: Zunächst wurde Christian Most im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Bastian Lobinger souverän. In der Folgezeit hatte die SpVgg das Spiel im Griff, konnte aber keine weiteren Akzente Richtung Tor setzen.Nach dem Pausentee drückte zunächst der Gast auf den Ausgleich, doch die Pfreimder Defensive konnte jedes Mal klären. Die Vorentscheidung in der 61. Spielminute: Bastian Lobinger köpfte eine Musterflanke seines Bruders Dennis freistehend zum 2:0 ein. Kurz darauf konnte sich SpVgg-Torwart Thomas Bergmann auszeichnen. Er fischte einen Kopfball aus kurzer Entfernung aus dem Winkel. Der Widerstand der Hirschauer war nun gebrochen. Den Schlusspunkt setzte Bastian Lobinger. Nach einem Ballgewinn von Kevin Lösch im Mittelfeld setzte dieser Bastian Lobinger mustergültig ein und dieser hatte keine Probleme sein drittes Tor zu erzielen.SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schön, Lösch, Schmid, Most, Dennis Lobinger, Herzog (61. Sebald), Zeus (80. Brunner), Bastian Lobinger, Ring (55. Schießl)TuS/WE Hirschau: Köck, Heckmann (83. Stegmann), Brinster, Dietl, Philipp Falk, Schärtl, Horn (68. Weih), Freimuth, Sehr, Hirmer, Pfab (76. Huber)Tore: 1:0 (31./Foulelfmeter) Bastian Lobinger, 2:0 (60.) Bastian Lobinger, 3:0 (85.) Bastian Lobinger - SR: Michael Sperger (FC Rosenhof) - Zuschauer: 200